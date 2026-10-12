Temblor en Panamá: Sismo obliga a la CSS a cerrar policlínicas y suspender consultas externas.

La CSS pidió a la población hacer un uso responsable de las instalaciones de salud y acudir a urgencias únicamente cuando exista una necesidad médica inmediata, para evitar la saturación de estos servicios.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el cierre temporal de varias instalaciones de salud y la suspensión de consultas externas en provincias afectadas por el sismo del viernes 9 de octubre, mientras se realizan evaluaciones técnicas para garantizar la seguridad de pacientes y colaboradores.

La entidad informó que algunas instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, mientras que otras ofrecerán atención parcial. Los servicios de urgencias se mantienen en los centros donde se suspendió la consulta externa.

Instalaciones cerradas hasta nuevo aviso

La CSS pidió a los usuarios no acudir a las siguientes instalaciones:

Policlínica Presidente Remón , en la ciudad de Panamá.

, en la ciudad de Panamá. Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos , en Herrera.

, en Herrera. Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Tonosí , en Los Santos.

, en Los Santos. Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, Herrera.

Herrera y Los Santos: suspenden consultas externas

En ambas provincias se suspendió la consulta externa durante el lunes 12 y martes 13 de octubre. Las citas serán reprogramadas y los servicios de urgencias continuarán disponibles para quienes necesiten atención médica inmediata.

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Coclé: suspensión de consultas en Penonomé y Aguadulce

En la provincia de Coclé, la consulta externa estará suspendida este lunes en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, en Penonomé.

En el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, la suspensión se extenderá durante el lunes y martes. Las citas serán reprogramadas y se mantendrán los servicios de urgencias en ambas instalaciones.

La CSS indicó que la Policlínica San Juan de Dios, en Natá; la Policlínica Especializada Dr. Manuel de Jesús Rojas, en Aguadulce; y el CAPPS de La Pintada atienden con normalidad.

Veraguas: atención parcial en dos centros

En Santiago, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, y en Soná, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, brindarán atención parcial mientras continúan las inspecciones técnicas.

Suspenden cirugías electivas en dos hospitales

La CSS también anunció la suspensión de las cirugías electivas programadas para el lunes y martes en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero y el Hospital de Chepo.

Los pacientes serán contactados para reprogramar sus procedimientos.

¿Qué ocurre en el resto del país?

Las unidades ejecutoras de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este, Bocas del Toro, Chiriquí y Colón mantienen sus servicios, con excepción de las medidas específicas anunciadas para las instalaciones afectadas.

Sin embargo, las agencias de Santiago y Boquete permanecen sin atención.

La CSS pidió a la población hacer un uso responsable de las instalaciones de salud y acudir a urgencias únicamente cuando exista una necesidad médica inmediata, para evitar la saturación de estos servicios.

La institución indicó que informará sobre la reanudación de las actividades a través de sus canales oficiales y reiteró que la seguridad de pacientes y colaboradores es prioritaria.