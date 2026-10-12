Temblores en Panamá: ¿Puedes volver a tu casa tras el sismo? Bomberos explican qué debes verificar

El llamado a las familias es no arriesgar la vida por recuperar pertenencias y esperar la confirmación de un especialista antes de volver a entrar a una vivienda afectada.

Frente a las afectaciones más serias, que se reportan en comunidades del interior del país, donde hay residencias desplomadas o con daños importantes. El Cuerpo de Bomberos advierte que los propietarios no deben ingresar a sus viviendas para recuperar pertenencias hasta que un especialista determine que son seguras.

Las imágenes de viviendas destruidas y estructuras severamente deterioradas en sectores de Azuero, Tonosí y Mariato reflejan parte de los daños ocasionados por el temblor de 7.7 registrado el pasado viernes. Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos de Panamá pidió a la población extremar las precauciones y evitar ingresar a inmuebles afectados sin una evaluación técnica.

El comandante Cirilo Castillo explicó que los equipos de la institución se han desplegado en distintas zonas del país para inspeccionar estructuras y detectar posibles riesgos. Entre los lugares atendidos también mencionó Penonomé, donde se han realizado evaluaciones.

El jefe bomberil advirtió que algunas viviendas presentan daños considerables, con elementos estructurales comprometidos que podrían representar un peligro para quienes intenten entrar.

“Yo no entraría”, manifestó Castillo al referirse a una residencia con daños visibles y condiciones que, a simple vista, generaban preocupación por su seguridad.

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¿Se puede entrar a una casa afectada por el sismo?

La recomendación de los bomberos es clara: no ingresar a una vivienda afectada hasta que un profesional idóneo determine que la estructura es segura.

Castillo explicó que, aunque las personas quieran recuperar documentos, electrodomésticos, ropa u otras pertenencias, nada de eso debe estar por encima de la protección de la vida.

Estas son las principales recomendaciones:

No entrar a viviendas con daños severos , paredes desplomadas, vigas expuestas o elementos estructurales comprometidos.

, paredes desplomadas, vigas expuestas o elementos estructurales comprometidos. No ingresar a edificaciones inclinadas o parcialmente colapsadas , aunque todavía permanezcan en pie.

, aunque todavía permanezcan en pie. Esperar una evaluación técnica antes de intentar recuperar pertenencias.

antes de intentar recuperar pertenencias. No asumir que una vivienda es segura porque no colapsó por completo . Los daños pueden comprometer su estabilidad.

. Los daños pueden comprometer su estabilidad. Prestar atención a los sistemas de gas y evitar manipular instalaciones que puedan estar dañadas.

y evitar manipular instalaciones que puedan estar dañadas. Solicitar apoyo de las autoridades y especialistas si existen dudas sobre las condiciones del inmueble.

Mientras que en los edificios inspeccionados en la ciudad de Panamá no se han detectado grandes afectaciones estructurales, según el balance preliminar de los Bomberos, en algunas comunidades del interior se han encontrado daños más serios.

Más de 800 inspecciones en todo el país

El comandante informó que el Cuerpo de Bomberos ha realizado más de 800 inspecciones a nivel nacional desde el sábado, con la participación de personal desplegado en distintas provincias.

Las primeras revisiones se concentraron en hospitales, debido a los sistemas de gases utilizados en estas instalaciones y a su importancia para la atención de emergencias. También se han inspeccionado edificios estatales y centros educativos.

La institución mantiene la coordinación con profesionales de la arquitectura y la ingeniería para reforzar las evaluaciones, especialmente en estructuras que presentan daños y requieren una revisión especializada.

Castillo reiteró que la prioridad es evitar que se produzcan nuevas víctimas después del sismo.

El llamado a las familias es no arriesgar la vida por recuperar pertenencias y esperar la confirmación de un especialista antes de volver a entrar a una vivienda afectada.