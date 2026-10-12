Sorteo de la lotería dominical se realizará este lunes a las 5:00 p.m

Los vendedores de billetes también describieron las dificultades para comercializar el producto en los últimos días.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este lunes el sorteo dominical pendiente, que estaba previsto para el domingo, pero no se jugará a las 3:00 p.m., como estaba programado habitualmente. La entidad informó que el sorteo se efectuará a las 5:00 p.m.

En un comunicado, la institución señaló que, debido a las inspecciones que se realizaron en las instalaciones, el proceso de devolución de los billetes y chances no vendidos se trazó y se extenderá hasta las 2:00 p.m.

La medida responde a la necesidad de recoger las unidades que permanecen en manos de los billeteros, un procedimiento que la institución considera necesario para garantizar la transparencia del sorteo.

La Lotería indicó que el horario podría variar según el avance de la recolección de los billetes y chances que todavía están en proceso de venta. El sorteo no se realizará hasta que se complete este procedimiento.

Sorteo del miércoles podría trasladarse al jueves

El director de la Lotería Nacional, Isidro Carbonell, señaló más temprano que la entidad evaluará el desarrollo de la jornada de este lunes antes de definir la fecha del sorteo correspondiente al miércoles.

El funcionario adelantó que lo más probable es que el sorteo del miércoles se traslade al jueves, aunque la decisión dependerá de cómo avance la operación durante el día.

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Carbonell también reconoció que las ventas de billetes y chances se han visto afectadas por la situación que atraviesa el país tras el sismo. Según explicó, muchas personas han evitado salir a la calle, lo que ha provocado una disminución considerable en las ventas.

Billeteros reportan bajas ventas

Los vendedores de billetes también describieron las dificultades para comercializar el producto en los últimos días.

Uno de los vendedores consultados indicó que devolverá y cancelará las unidades que pueda para recibir el producto correspondiente al próximo sorteo dominical.

“La gente no quiere comprar o no está saliendo”, expresó otro vendedor, quien atribuyó la situación a las dificultades económicas de la población.

La Lotería Nacional mantiene pendiente la confirmación de los ajustes al calendario de sorteos, mientras avanza la devolución de los billetes y chances no vendidos.