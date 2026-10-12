Temblor en Panamá: Vía a Mariato reabre con límite de 10 toneladas; MOP busca habilitar dos puentes esta semana

El viceministro indicó que se coordina con contratistas la habilitación de dos puentes cerrados en el área de Los Santos, con restricciones de hasta 10 toneladas. La meta es permitir el paso antes de que termine esta semana.

Ciudad de Panamá, Panamá/La vía que conduce a Mariato, en Veraguas, fue habilitada desde el domingo para vehículos con un límite de peso de 10 toneladas, mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja para reabrir, con restricciones similares, dos puentes clausurados en Los Santos antes de que termine la semana.

El viceministro del MOP, Iván de Ycaza, explicó que la carretera hacia Mariato fue uno de los puntos más complejos de atender tras el sismo del 9 de octubre, debido a las fallas en distintos tramos y las afectaciones en varios puentes.

“Ayer mismo ya estaba abierta para tráfico liviano la vía Mariato”, expresó. Detalló que pueden circular automóviles, camionetas y vehículos de carga que respeten el límite de peso, para evitar comprometer más las condiciones de los puentes.

El MOP solicitó apoyo a una empresa especializada para realizar evaluaciones más profundas y definir las intervenciones necesarias. “No reparaciones que sean paliativos, sino reparaciones permanentes que le den tranquilidad a la comunidad de los usuarios de esas vías”, señaló.

Reapertura de puentes

De Ycaza indicó que se coordina con contratistas la habilitación de dos puentes cerrados en el área de Los Santos, con restricciones de hasta 10 toneladas. La meta es permitir el paso antes de que termine esta semana.

Según el viceministro, los pronósticos iniciales apuntaban a que la reapertura podría tardar cerca de un mes.

También anunció que se retiró la tierra de un deslizamiento que bloqueaba la vía en el área de El Espavé, corregimiento de Flores. En ese punto, explicó, el pavimento no resultó afectado y el tránsito fue restablecido.

Equipos para llegar a más comunidades

El funcionario señaló que desde la tarde del viernes se movilizaron equipos del ministerio y de empresas privadas, principalmente en Herrera, Los Santos y Veraguas, para recuperar los accesos y facilitar la llegada de alimentos, ayuda humanitaria y personal médico.

Este lunes se incorporaron equipos alquilados para complementar la flota y acelerar los trabajos. Además, el MOP atiende reportes de caminos afectados en la comarca Ngäbe-Buglé.

De Ycaza agregó que las brigadas de voluntariado de la institución también apoyan el traslado de víveres y agua a las comunidades.