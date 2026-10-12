Temblor en Panamá: 656 centros educativos afectados y 598 personas en albergues, según Sinaproc

Como parte de la respuesta, se han evaluado 1,744 familias , transportado por vía aérea 69,685 libras de asistencia humanitaria y llevado 240 toneladas de agua a comunidades y hospitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 656 centros educativos con afectaciones y 598 personas instaladas en 14 albergues forman parte del balance preliminar divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) este lunes 12 de octubre, tras el sismo del pasado viernes.

El comunicado oficial número 8, con reportes consolidados hasta las 11:30 a. m., detalla que los daños reportados por el Ministerio de Educación abarcan afectaciones menores y mayores, incluidas escuelas derrumbadas.

Como parte de la respuesta, se han evaluado 1,744 familias, transportado por vía aérea 69,685 libras de asistencia humanitaria y llevado 240 toneladas de agua a comunidades y hospitales.

Viviendas dañadas y comunidades incomunicadas

En Veraguas se registran 420 residencias con afectaciones parciales o totales, 22 centros de salud afectados, 196 centros educativos y 10 iglesias. En algunas zonas se han restablecido los servicios de electricidad y agua potable. Las carreteras de Arena, Cacao y Quebro están en recuperación; también se reportan cuatro islas afectadas.

En Coclé, el balance contabiliza daños en 318 residencias, 40 escuelas, 11 edificios gubernamentales y 10 iglesias.

En Herrera se reportan 302 residencias con daños parciales, cinco comunidades incomunicadas y tres hospitales con afectaciones parciales.

En Los Santos, 71 centros educativos presentan daños. El informe menciona cinco comunidades incomunicadas en Isla Caña y sectores cercanos por afectaciones en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra. También registra tres infraestructuras viales en recuperación, dos cuarteles de bomberos y cuatro de la Policía Nacional afectados. La provincia mantiene tres albergues con más de 210 personas.

Afectaciones en otras provincias

En Chiriquí, Sinaproc registra 139 centros educativos afectados, 28 residencias con daños totales y 22 edificios gubernamentales y albergues afectados. Además, dos tanques de agua colapsaron.

En Panamá Oeste se reportan afectaciones parciales en residencias y centros de salud, dos personas con lesiones menores y cuatro infraestructuras privadas afectadas.

En Colón, el balance incluye afectaciones parciales en el Hospital San Juan, daños en el Mercado Municipal, 29 caserones y 36 centros educativos.

En Darién se contabilizan 10 centros educativos afectados, un centro médico, tres edificios gubernamentales y una vivienda con daños moderados.

Sinaproc señaló que no se reportan personas desaparecidas al corte del informe y que los equipos de seguridad y emergencia mantienen la atención y el seguimiento en las zonas afectadas.

“Las cifras son preliminares y se actualizarán conforme avance la evaluación de daños”, indica el comunicado.