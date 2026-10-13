Temblor en Panamá: Cámara de Turismo advierte que recuperar los destinos afectados tomará tiempo

Como ejemplo del impacto inmediato, mencionó la cancelación de un proyecto de filmación de un reality que mantenía entre 103 y 104 habitaciones ocupadas en el área urbana de Pedasí. La decisión de suspender la producción representa una afectación para la actividad turística local.

El sector turístico de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre enfrenta un panorama complejo, con daños en infraestructuras hoteleras, cancelaciones de actividades y dificultades de acceso a comunidades con potencial turístico.

Ovidio Díaz, de la Cámara de Turismo de Panamá, advirtió que la recuperación tomará tiempo y pidió al Gobierno restablecer cuanto antes las vías de comunicación para facilitar la llegada de ayuda.

Díaz, quien se encuentra en Pedasí, describió la situación como una crisis severa para el sector con una destrucción masiva de las localidades.

Señaló que recuperar la confianza de los turistas en los destinos afectados será uno de los principales desafíos.

Como ejemplo del impacto inmediato, mencionó la cancelación de un proyecto de filmación de un reality que mantenía entre 103 y 104 habitaciones ocupadas en el área urbana de Pedasí. La decisión de suspender la producción representa una afectación para la actividad turística local.

Sobre los daños en hoteles, Díaz indicó que todavía no contaba con información oficial que permitiera establecer el alcance de las afectaciones en otras instalaciones, más allá de los casos que se habían reportado públicamente, como los de Penonomé y Playa Venado.

Isla Cañas

Díaz también expresó preocupación por la situación de Isla Cañas, donde residentes que ya enfrentaban condiciones de pobreza quedaron sin hogar tras el terremoto.

Advirtió que la emergencia afectó una zona que tenía un importante potencial para el desarrollo del turismo comunitario, de naturaleza y ecoturismo.

A su juicio, la recuperación requerirá el esfuerzo conjunto de las comunidades y las autoridades para rehabilitar los destinos y reactivar la actividad turística.

Carreteras afectadas

El representante de la Cámara de Turismo destacó que restablecer las vías de comunicación es una prioridad para atender a las poblaciones afectadas y recuperar la actividad económica.

Explicó que el desplazamiento de un puente en el sector del río Oria impide el paso hacia determinadas áreas y que el acceso a playa Venado debe realizarse por la vía de Tonosí.

Ante esta situación, pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Obras Públicas prestar atención inmediata a las vías afectadas para restablecer la comunicación y permitir el traslado de la ayuda que requieren las comunidades. Díaz manifestó su confianza en que, mediante el trabajo conjunto, las comunidades podrán avanzar en la recuperación de los destinos turísticos afectados por el terremoto.

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