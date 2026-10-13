Temblor en Panamá: Fundación Luces solicita apoyo para llevar medicamentos a pacientes con epilepsia

Millard explicó que la fundación realiza una recolecta económica para comprar los medicamentos directamente a distribuidores y adquirirlos en volumen, con el objetivo de atender a las familias que requieren apoyo.

Ciudad de Panamá/La Fundación Luces realiza una colecta económica para garantizar el suministro de medicamentos anticonvulsivos a pacientes con epilepsia de las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Marie Millard, representante de la fundación, explicó que la organización busca entregar al menos tres meses de tratamiento a las personas que perdieron sus pertenencias o sufrieron daños estructurales en sus viviendas y que podrían enfrentar dificultades para acceder a sus medicamentos durante los próximos meses.

La iniciativa prioriza a pacientes de entre 0 y 15 años. Sin embargo, la fundación también hace un llamado a personas de otras edades que viven con epilepsia en estas provincias y que, debido a las afectaciones del terremoto, podrían tener dificultades para mantener sus tratamientos.

“Una persona que vive con epilepsia no puede parar su medicamento ni un solo día”, advirtió Millard, resaltando la importancia de garantizar la continuidad de los tratamientos durante la emergencia.

Puede leer: Cruz Roja prevé acompañar durante nueve meses a comunidades afectadas por el terremoto

La representante indicó que la organización mantiene un registro de 239 beneficiarios y que, desde su oficina en Santiago, realiza un censo para identificar a más pacientes que necesiten asistencia. El registro se mantendrá abierto hasta este martes 13 de octubre, con miras a iniciar la distribución de los medicamentos anticonvulsivos este miércoles 14 de octubre.

Millard explicó que la fundación realiza una recolecta económica para comprar los medicamentos directamente a distribuidores y adquirirlos en volumen, con el objetivo de atender a las familias que requieren apoyo.

Las personas con epilepsia residentes en Veraguas, Los Santos y Herrera que hayan resultado afectadas por el terremoto y teman tener dificultades para acceder a sus medicamentos pueden comunicarse con la Fundación Luces a través de Instagram, en @fundacionlucespanama, o al teléfono 6803-1332.

La organización busca que las familias afectadas puedan contar con sus medicamentos durante los próximos tres meses y evitar interrupciones en sus tratamientos en medio de las dificultades que ha dejado la emergencia.

Otras informaciones que le pueden interesar: