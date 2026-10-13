Temblor en Panamá: Meduca evalúa cómo completar el año escolar tras contabilizar 35 escuelas desmoronadas

En el caso de los colegios particulares, el funcionario explicó que el protocolo de seguridad es el mismo. Cada centro deberá garantizar que sus instalaciones cuenten con una certificación técnica que permita el retorno seguro a clases presenciales.

Un total de 35 centros educativos deberán ser reconstruidos desde cero tras los daños ocasionados por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, informó este martes 13 de octubre Javier Hurtado, director nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación (Meduca).

El funcionario detalló que, hasta el momento, se han contabilizado 619 centros educativos evaluados a nivel nacional, con el apoyo de más de 500 especialistas de distintas áreas. De ese grupo, más de 200 son arquitectos e ingenieros encargados de determinar la gravedad de las afectaciones.

Las provincias centrales concentran los daños más severos. Herrera registra 20 centros educativos totalmente colapsados, seguida de Veraguas, con siete; Los Santos, con cinco; Coclé, con dos; y Chiriquí, con uno, ubicado en Guabino de Tolé.

Hurtado indicó que el colapso de estas estructuras afecta a más de 400 estudiantes, mientras las autoridades analizan la disponibilidad de escuelas cercanas y otras alternativas para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Meduca analiza cómo continuar el año escolar

El Ministerio de Educación mantiene las evaluaciones técnicas y pedagógicas para determinar las modalidades que se aplicarán en las regiones afectadas. Entre las alternativas se contempla la educación virtual, los módulos de aprendizaje y el uso de centros educativos cercanos, según las condiciones de cada comunidad.

El funcionario señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre el retorno a clases, debido a que las autoridades deben considerar tanto el estado de las infraestructuras como las condiciones socioemocionales de estudiantes, docentes y familias.

El calendario escolar tiene 34 días por completar, por lo que el Meduca busca alternativas que permitan mantener el proceso educativo sin exponer a la comunidad escolar a riesgos.

Además de las inspecciones estructurales, equipos de los gabinetes psicopedagógicos, incluidos psicólogos y trabajadores sociales, brindan acompañamiento a las comunidades afectadas.

Veraguas registra más de 190 afectaciones

Aunque Herrera concentra la mayor cantidad de escuelas que deberán reconstruirse, Veraguas acumula más de 190 afectaciones en centros educativos, de acuerdo con el balance presentado por Hurtado. Los daños se clasifican desde leves hasta críticos y continúan bajo evaluación.

Las inspecciones se realizan con la participación de personal técnico del Meduca y el apoyo de entidades como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los bomberos, la Cruz Roja y el Comando Sur de Estados Unidos.

En el caso de los colegios particulares, el funcionario explicó que el protocolo de seguridad es el mismo. Cada centro deberá garantizar que sus instalaciones cuenten con una certificación técnica que permita el retorno seguro a clases presenciales.

Hasta el momento, la Dirección Nacional de Educación Particular no había reportado casos críticos, aunque sí afectaciones leves en distintos puntos del país.

Las autoridades también indicaron que los colegios privados pueden solicitar evaluaciones técnicas al Meduca o recurrir a especialistas particulares, siempre que se garantice la seguridad estructural y socioemocional de la comunidad educativa.