¿Sientes ansiedad cada vez que tiembla? Especialista explica cómo manejar el miedo

Dolor de cabeza, problemas para dormir, molestias digestivas y miedo ante las réplicas figuran entre los síntomas que presentan pacientes tras el sismo.

Las secuelas del terremoto del pasado viernes 9 de octubre no solo se reflejan en los daños materiales y estructurales, sino también en la salud mental de la población. La Caja de Seguro Social (CSS) reporta un aumento de las atenciones en los cuartos de urgencias por trastornos emocionales y síntomas físicos asociados al estrés y la ansiedad.

Jazmín Cedeño Suman, jefa de Salud Mental de la CSS, explicó que el miedo, la incertidumbre y la irritabilidad son reacciones que pueden aparecer después de un evento de esta magnitud, incluso en personas que no se encontraban en las zonas más afectadas.

La especialista señaló que algunas personas han acudido a los servicios de urgencias por dolores de cabeza, dificultades para dormir, molestias digestivas y nerviosismo, síntomas que pueden estar relacionados con la respuesta del organismo ante una situación de amenaza.

“Este es un evento inusual. Nuestro sistema nervioso está ahorita en alerta, en amenaza”, explicó Cedeño, al señalar que estas reacciones pueden presentarse tanto en quienes vivieron directamente el terremoto como en quienes siguen pendientes de las réplicas y sus consecuencias.

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¿Cómo manejar la ansiedad ante las réplicas?

Cedeño Suman recomendó procurar mantener la calma durante los episodios de miedo y evitar actuar impulsivamente, ya que las reacciones precipitadas pueden aumentar los riesgos en una emergencia.

Entre las estrategias que pueden ayudar a regular las emociones, mencionó:

Respirar lenta y profundamente para favorecer la relajación.

para favorecer la relajación. Concentrarse en el entorno mediante los sentidos: identificar cinco objetos que se puedan ver, tres que se puedan tocar y uno que se pueda saborear.

Reconocer que el miedo y la incertidumbre son reacciones posibles ante una situación extraordinaria.

Evitar exponerse de manera constante a imágenes de destrucción, noticias negativas y rumores en redes sociales.

Consultar información de fuentes oficiales para mantenerse informado sin sobrecargarse emocionalmente.

Cedeño aclaró que estas recomendaciones no eliminan el miedo, pero pueden ayudar a reducir el estado de alerta y facilitar la toma de decisiones.

Niños y adultos mayores también necesitan apoyo

Cedeño Suman de la CSS advirtió que los niños también pueden experimentar miedo, ansiedad e incertidumbre, por lo que necesitan acompañamiento y un entorno en el que puedan expresar lo que sienten.

Recomendó a los adultos transmitirles seguridad, explicarles lo ocurrido con información sencilla y adecuada para su edad, mantener sus rutinas en la medida de lo posible y promover actividades recreativas, como jugar, escuchar música y bailar.

También pidió evitar la automedicación, especialmente en menores de edad, y no administrar medicamentos para controlar las emociones sin orientación profesional.

La especialista recordó que las personas que han perdido sus viviendas u otras pertenencias enfrentan un impacto emocional que va más allá de los daños materiales, pues también pueden sentir que pierden parte de su historia, sus recuerdos y sus planes de futuro.

CSS mantiene la atención en salud mental

Cedeño aseguró que los servicios de salud mental de la CSS continúan operando en las instalaciones que cuentan con condiciones estructurales adecuadas. Los pacientes pueden acudir a los cuartos de urgencias y, cuando no pueden trasladarse, se contempla la atención por internet.

La atención también incluye al personal sanitario que trabaja durante la emergencia, debido a que sus integrantes están expuestos a la misma situación de incertidumbre y pueden experimentar miedo, ansiedad y agotamiento emocional.

La funcionaria indicó que algunas instalaciones han extendido sus horarios de atención ante el aumento de la demanda.

Entre los puntos de atención mencionó las unidades de la CSS, el Complejo Hospitalario, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y otras instalaciones de la institución.

Asimismo, recordó que la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ofrece orientación y canaliza a las personas hacia los servicios correspondientes, incluidos los de la CSS y el Ministerio de Salud.

La especialista insistió en la importancia de buscar ayuda cuando los síntomas emocionales o físicos generan preocupación, afectan el descanso o dificultan las actividades cotidianas.

En medio de la emergencia, el llamado es a mantenerse informados mediante fuentes oficiales, acompañar a las personas afectadas y prestar atención a la salud mental, tanto de quienes sufrieron daños directos como de quienes siguen experimentando temor ante las réplicas.