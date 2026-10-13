Cierran parcialmente centro de salud de Barrio Bolívar en David por daños tras sismo

Los servicios se mantienen en la parte externa del centro de salud, a la espera de los resultados de las inspecciones técnicas.

El centro de salud de Barrio Bolívar, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, presenta nuevas afectaciones tras el sismo registrado la tarde del lunes, situación que llevó al personal médico y administrativo a trasladar temporalmente la atención de pacientes a la parte externa de las instalaciones.

La medida busca prevenir riesgos mientras se determina el estado de la infraestructura, luego de que se reportaran daños que motivaron el cierre parcial de algunas áreas del centro médico.

Este establecimiento brinda atención a una importante población del distrito de David, por lo que las autoridades esperan que las evaluaciones permitan establecer qué trabajos de rehabilitación serán necesarios para recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones.

Se prevé que funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y especialistas de la Universidad de Panamá realicen las inspecciones correspondientes para determinar las condiciones estructurales del edificio.

Una vez concluidas las evaluaciones, las autoridades podrán definir las medidas de mitigación y establecer cuándo será seguro permitir nuevamente el ingreso del personal médico y administrativo, así como la atención de pacientes dentro de las áreas afectadas.

Mientras tanto, los servicios se mantienen en la parte externa del centro de salud, a la espera de los resultados de las inspecciones técnicas.