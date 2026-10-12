Temblor en Panamá: MOP habilita camino Las Tablas-Tonosí tras derrumbe

Para despejar la vía, personal de la institución y una flota de equipos, con apoyo de la empresa privada, realizaron labores de limpieza en distintos puntos de la ruta y atendieron el deslizamiento registrado en el sector de El Espavé, en Flores.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) logró restablecer el tránsito por la carretera Las Tablas-Tonosí, a la altura del corregimiento de Flores, en la provincia de Los Santos, luego de un derrumbe de consideración provocado por el reciente sismo que afectó esta región del país.

Para despejar la vía, personal de la institución y una flota de equipos, con apoyo de la empresa privada, realizaron labores de limpieza en distintos puntos de la ruta y atendieron el deslizamiento registrado en el sector de El Espavé, en Flores.

La habilitación de esta carretera beneficia a los usuarios que transitan por la zona y permite restablecer la conexión con más de 10 comunidades del distrito de Tonosí. Además, facilita el traslado de ayuda humanitaria hacia las poblaciones más distantes de la provincia que resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

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El director regional del MOP en Los Santos, Iván Espino, informó que la entidad mantiene los trabajos de evaluación de daños y atención de los puntos críticos para recuperar la red vial afectada.

Detalló que, además de los trabajos realizados en El Espavé, hay equipos desplegados en Búcaro y se mantienen labores de atención en sectores como Playa Venao, la carretera Tonosí-Macaracas y el área de Cambutal.

El MOP indicó que continuará con las inspecciones y los trabajos de limpieza y adecuación de las carreteras, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y atender las afectaciones ocasionadas por el sismo en la provincia.