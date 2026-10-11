Temblor en Panamá: Casas destruidas en Torio de Veraguas; enfrentan escasez de agua potable

Tras el fuerte sismo en el distrito de Mariato, los habitantes quedan sin vivienda ni servicios básicos y claman por ayuda humanitaria urgente.

Veraguas/La comunidad de Torio, ubicada en el distrito de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, se encuentra en una situación crítica tras el reciente sismo de 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre, que causó graves afectaciones en la zona.

Las imágenes aéreas muestran el severo impacto del movimiento telúrico en la infraestructura del poblado, donde múltiples viviendas destruidas han dejado a decenas de personas en el desamparo.

Los pobladores describen un escenario desalentador tras haber perdido sus casas y pertenencias de manera imprevista. Ánhel González, residente de Torio, relató la magnitud de la emergencia en el lugar: "Todas las casas están destruidas. El pueblo tuvo que salir todo de su casa. Estamos refugiados en una colina, no teníamos ayuda, no tenemos ayuda, carpas. Necesitamos colchones; tuvimos que salir con lo que cargamos, unos puestos".

Colapso de acueductos rurales

Además de la destrucción de las estructuras habitacionales, la interrupción del suministro de agua potable se ha convertido en una de las principales urgencias para la población golpeada por el terremoto en Veraguas. La falla en el sistema de distribución afecta a toda la comunidad por igual.

Sobre esta problemática, Ubaldino Ramos, residente de Torio, detalló el impacto en la vida cotidiana de las familias afectadas: "Creo que sí traen los insumos a los que la gente está afectada, bastante, bastante. Eh, hay casas dañadas, el agua nos ha afectado, no tenemos agua en las casas; las casas que están más o menos no tienen agua. Durísima, muy grave".

Ante la gravedad del panorama, los damnificados reiteran la necesidad inmediata de ayuda humanitaria, como agua embotellada, alimentos, carpas y colchones, al tiempo que solicitan la presencia de las autoridades para realizar las evaluaciones de daños necesarias tanto en los acueductos rurales como en las residencias afectadas.

Con información de Ney Castillo.