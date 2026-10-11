Temblor en Panamá: En Veraguas, 7 escuelas destruidas y otras 200 presentan daños considerables

El Ministerio de Educación brindó un informe preliminar del estado de los centros educativos en la provincia. La Escuela Normal de Santiago figura entre las estructuras afectadas.

Provincia de Veraguas./Un informe preliminar del Ministerio de Educación (Meduca) da cuenta de siete escuelas destruidas en su totalidad tras el fuerte sismo registrado en el país, mientras que otros 200 centros educativos presentan daños en su infraestructura, entre ellos rajaduras, fisuras y desprendimientos de cielos rasos.

La directora general del Meduca, María Pimentel, informó que han recibido datos de directores y el personal que se encuentra en otras regiones, diagnosticó oficial se hará una vez se movilicen a la áreas afectas bajo el aval del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Pimentel explicó que algunos centros educativos presentan daños considerables y que los trabajos de adecuación podrían tardar más de una semana. Ante este escenario, no se descarta que el regreso a clases en determinados planteles se realice por módulos.

En Veraguas, la Escuela Normal de Santiago presenta afectaciones en su fachada, que conserva elementos históricos que datan de 1938. Debido a su valor patrimonial, las intervenciones en esta estructura deberán contar con la participación del Ministerio de Cultura.

Alejandro Contreras, del equipo de ingenieros estadounidenses, que participan del recorrido, explicó que cuentan con tecnología especializada en ingeniería estructural para asesorar al país sobre las recomendaciones correspondientes.

Por su parte, el arquitecto veragüense, Sebastián Aguilar señaló que entre las medidas propuestas está el reforzamiento de la fachada de la Escuela Normal de Santiago. También solicitó la intervención del Ministerio de Cultura para verificar los daños y realizar las restauraciones necesarias, con el fin de evitar nuevos desprendimientos.

Las evaluaciones también incluyen la parroquia Catedral de Santiago. Además, se prevé revisar la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, luego del colapso de la parte superior de su torre.

Las autoridades advirtieron que las cifras de escuelas afectadas son preliminares y podrían variar una vez concluyan las inspecciones y se emita el informe oficial.

Con información de Ney Castillo.