Temblor en Panamá: Estas son las 35 escuelas que colapsaron por completo
Las autoridades educativas deberán determinar las alternativas para garantizar la continuidad de las clases y las acciones necesarias para recuperar la infraestructura escolar afectada por el terremoto.
Un total de 35 centros educativos colapsaron tras el sismo del pasado 9 de octubre y suman una matrícula de 3,031 estudiantes, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado por el Ministerio de Educación (Meduca) el 12 de octubre de 2026.
Las cifras, informadas por el ministro de Educación, Ventura Vega, reflejan daños en escuelas de Herrera, Veraguas, Los Santos, Coclé y Chiriquí, cuyos estudiantes deberán contar con alternativas para dar continuidad al año escolar mientras se definen las acciones de reconstrucción.
Herrera concentra la mayor cantidad de escuelas colapsadas
La región educativa de Herrera registra 20 centros educativos colapsados, con una matrícula conjunta de 422 estudiantes.
Los planteles incluidos en el listado son:
- Santa Clara
- Cruce de Santa Clara
- La Pitaloza
- El Manglillo
- Perfecto Ríos Franco
- Bilingüe Gloriela N. Barría
- El Castillo
- El Toro
- La Huaca
- La Calidonia
- Las Lajas
- Las Matas
- CEBG La Desbarrancada
- Filo Llano
- Quebrada de Ciprián
- Río Viejo
- Las Pipas
- Cerros de Pajas
- El Suay
- Los Helechales.
Veraguas y Los Santos también reportan daños
En Veraguas se reportan siete escuelas colapsadas, con una matrícula de 173 estudiantes. Se trata de:
- La Sabaneta
- Quebrada Grande
- Alto de Tebario
- La Arena
- El Suay
- Cañas Blancas
- Madre Vieja.
Por su parte, Los Santos registra cinco planteles destruidos, con 49 estudiantes matriculados. Los centros identificados son
- Agua Buena
- Flores
- El Espavé
- Alejandro González H.
- Taboga
Coclé concentra la mayor matrícula afectada
Aunque Coclé registra dos centros educativos colapsados, esta región concentra la mayor cantidad de estudiantes matriculados en los planteles incluidos en el informe, con 2,371 alumnos.
Las escuelas afectadas son:
- CEBG Federico Zúñiga Feliú
- CEBG José de Gracia Fernández.
Esta matrícula representa aproximadamente el 78% del total de estudiantes de las 35 escuelas colapsadas, lo que convierte a Coclé en la región con mayor cantidad de alumnos vinculados a estos planteles.
Chiriquí reporta una escuela colapsada
En Chiriquí, el listado identifica una escuela afectada: El Guabino, ubicada en Tolé, con una matrícula de 16 estudiantes.
Las autoridades educativas deberán determinar las alternativas para garantizar la continuidad de las clases y las acciones necesarias para recuperar la infraestructura escolar afectada por el terremoto.