Temblor en Panamá: Estas son las 35 escuelas que colapsaron por completo

Las autoridades educativas deberán determinar las alternativas para garantizar la continuidad de las clases y las acciones necesarias para recuperar la infraestructura escolar afectada por el terremoto.

Un total de 35 centros educativos colapsaron tras el sismo del pasado 9 de octubre y suman una matrícula de 3,031 estudiantes, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado por el Ministerio de Educación (Meduca) el 12 de octubre de 2026.

Las cifras, informadas por el ministro de Educación, Ventura Vega, reflejan daños en escuelas de Herrera, Veraguas, Los Santos, Coclé y Chiriquí, cuyos estudiantes deberán contar con alternativas para dar continuidad al año escolar mientras se definen las acciones de reconstrucción.

Herrera concentra la mayor cantidad de escuelas colapsadas

La región educativa de Herrera registra 20 centros educativos colapsados, con una matrícula conjunta de 422 estudiantes.

Los planteles incluidos en el listado son:

Santa Clara

Cruce de Santa Clara

La Pitaloza

El Manglillo

Perfecto Ríos Franco

Bilingüe Gloriela N. Barría

El Castillo

El Toro

La Huaca

La Calidonia

Las Lajas

Las Matas

CEBG La Desbarrancada

Filo Llano

Quebrada de Ciprián

Río Viejo

Las Pipas

Cerros de Pajas

El Suay

Los Helechales.

Veraguas y Los Santos también reportan daños

En Veraguas se reportan siete escuelas colapsadas, con una matrícula de 173 estudiantes. Se trata de:

La Sabaneta

Quebrada Grande

Alto de Tebario

La Arena

El Suay

Cañas Blancas

Madre Vieja.

Por su parte, Los Santos registra cinco planteles destruidos, con 49 estudiantes matriculados. Los centros identificados son

Agua Buena

Flores

El Espavé

Alejandro González H.

Taboga

Coclé concentra la mayor matrícula afectada

Aunque Coclé registra dos centros educativos colapsados, esta región concentra la mayor cantidad de estudiantes matriculados en los planteles incluidos en el informe, con 2,371 alumnos.

Las escuelas afectadas son:

CEBG Federico Zúñiga Feliú

CEBG José de Gracia Fernández.

Esta matrícula representa aproximadamente el 78% del total de estudiantes de las 35 escuelas colapsadas, lo que convierte a Coclé en la región con mayor cantidad de alumnos vinculados a estos planteles.

Chiriquí reporta una escuela colapsada

En Chiriquí, el listado identifica una escuela afectada: El Guabino, ubicada en Tolé, con una matrícula de 16 estudiantes.

Las autoridades educativas deberán determinar las alternativas para garantizar la continuidad de las clases y las acciones necesarias para recuperar la infraestructura escolar afectada por el terremoto.