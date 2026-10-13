Ifarhu extiende hasta el 23 de octubre la entrega de boletines del segundo trimestre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) extendió hasta el viernes 23 de octubre el plazo para entregar los boletines del segundo trimestre de 2026, dirigido a beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos por discapacidad.

La institución informó que este requisito aplica a quienes reciben becas vigentes y nuevas, así como a los beneficiarios de asistencias y apoyos económicos para personas con discapacidad.

En tanto, los estudiantes que reciben el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) están exentos de presentar el documento.

La recepción de los boletines se realizará a nivel nacional en todas las sedes provinciales, regionales y comarcales del Ifarhu, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Ifarhu exhortó a los beneficiarios que deben cumplir con este requisito a entregar sus boletines dentro del nuevo plazo, con el fin de mantener el beneficio correspondiente.