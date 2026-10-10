Temblor en Panamá: Parque Omar se mantendrá abierto como refugio y centro de acopio

Personal de la Cruz Roja Panameña brinda primeros auxilios y atención médica en el lugar, mientras se reciben donaciones para las familias afectadas en el interior del país.

Ciudad de Panamá./El Parque Recreativo y Cultural Omar se mantiene abierto las 24 horas como centro de refugio para las familias que lo requieran, tras el terremoto registrado este viernes 9 de octubre y las continuas réplicas.

Desde ayer, el parque fue habilitado para recibir a cientos de personas, principalmente familias que residen en edificios y que buscan un lugar seguro. En el sitio se ha permitido la instalación de carpas para quienes necesitan resguardarse.

Además, personal de la Cruz Roja de Panamá brinda asistencia a las personas que han acudido al lugar. En el domo se habilitó un puesto de ayuda humanitaria que ofrece primeros auxilios y atención de médicos y enfermeros.

Cuentan también con un punto de apoyo para contactar familiares y carga de teléfonos celulares, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes aún no han podido regresar a sus hogares.

Luis Espino, de la Cruz Roja de Panamá, informó que también se trasladó un equipo de apoyo psicosocial a Tonosí para acompañar a las personas que estuvieron en el área del epicentro.

Por su parte, el Despacho de la Primera Dama anunció que recibirá donaciones en el domo del Parque Omar para apoyar a las familias afectadas. La jornada de recolección se realizará este sábado 10 de octubre hasta las 6:00 p. m., y continuará el domingo 11 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Entre los artículos que se necesitan están agua, colchonetas, frazadas, sábanas nuevas, leche en polvo, fórmula para bebés, pañales desechables, abanicos y carpas.

Con información de Kayra Saldaña.