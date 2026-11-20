La administración universitaria informó que cuenta con una partida cercana a los $8 millones para cubrir la segunda quincena de octubre y las dos de noviembre. Sin embargo, los fondos aún no han sido desembolsados y también están pendientes los recursos para los pagos de diciembre.

David, Chiriquí/La crisis por el atraso en el pago de salarios a los docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa, mientras la comunidad universitaria espera el desembolso de una partida cercana a los $8 millones destinada a cubrir tres quincenas pendientes: la segunda de octubre y las dos de noviembre.

La Asociación de Profesores de la Unachi señaló que, aunque los recursos fueron aprobados en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el dinero todavía no ha sido transferido a dicha casa de estudios superiores.

Personal docente manifestó que esperan que el desembolso se concrete entre el fin de semana y la próxima semana, para que puedan recibir los salarios adeudados y se normalice la situación.

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El rector de esta casa de estudios, Absel Navarro, indicó que, una vez concluida la sesión de la Asamblea, presentaron la solicitud de un nuevo traslado de partidas para cubrir los compromisos correspondientes a diciembre.

Navarro señaló que posteriormente deberán realizar otras gestiones para conseguir los recursos necesarios para pagar las dos quincenas de diciembre. La situación mantiene la expectativa entre los docentes, que también tienen pendiente el pago del décimo tercer mes.

Con información de Demetrio Ábrego.