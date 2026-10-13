Temblor en Panamá: Gobierno usará dos fideicomisos para atender la emergencia tras el sismo

Ciudad de Panamá/Tras la declaración del estado de emergencia producto del sismo de 7.5 grados que afectó al país el pasado 9 de octubre, el Gobierno Nacional ha establecido la hoja de ruta para la gestión y ejecución de los recursos destinados a la asistencia de las zonas impactadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó sobre la constitución de un fideicomiso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, el cual cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. Esta herramienta permitirá administrar los recursos asignados a la atención del desastre natural.

Sobre el funcionamiento de esta cuenta, el ministro Chapman explicó: "Y en esta cuenta bancaria los primeros recursos que van a estar ingresando, ya hoy nos los autorizó el Consejo de Gabinete, es recibir lo que técnicamente se llama recursos no reembolsables de instituciones financieras multilaterales, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, igualmente de primas de seguro para eventos catastróficos que contrata el Estado panameño. Esos son los primeros recursos que se van a estar utilizando".

Estos fondos públicos estarán destinados tanto a las entidades del Gobierno Central —como el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Educación e Instituto de Mercadeo Agropecuario— como a los gobiernos locales y juntas comunales, mediante solicitudes formales y bajo el manual de utilización publicado por la Contraloría.

Fideicomiso privado para viviendas

En paralelo, las autoridades anunciaron la creación de un segundo instrumento financiero enfocado en la participación del sector empresarial. Sobre esta iniciativa, el titular de la cartera de Economía y Finanzas detalló que se trata de «otro fideicomiso, este en la Caja de Ahorros, para recibir esas donaciones del sector privado con una gobernanza liderada por el sector privado con el principal objetivo de reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para los hogares afectados».

El titular del MEF enfatizó que no se mezclarán los fondos públicos con los privados, asegurando que las donaciones de las empresas se gestionarán de forma independiente para la atención habitacional de los afectados.

Sin uso del Fondo de Ahorro de Panamá ni dispensa fiscal

Aunque no se pretende usar el Fondo de Ahorro de Panamá, el ministro Chapman igualmente aclaró las restricciones legales existentes para acceder a estos recursos: "El principal es que se puede acceder, que el Órgano Ejecutivo pueda acceder o solicitar esos fondos cuando los daños por desastres naturales o emergencias como la que estamos viviendo excedan 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de órdenes en magnitudes que por lo menos serían de 450 millones de balboas o dólares. Nuestra estimación es que esta emergencia no debería estar ni remotamente cerca de ese monto".

Asimismo, el jefe de las finanzas públicas descartó solicitar una dispensa a la Asamblea Nacional dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal: "El análisis que hemos hecho hasta el momento no va a ser necesario con la información que manejamos ir a la Asamblea a solicitar una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de forma tal que nuestra meta sigue comprometida con cumplir con la meta fiscal equivalente a 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto".

Líneas de crédito de emergencia como último recurso

Por último, en relación con la posibilidad de recurrir a financiamiento, el ministro Chapman indicó que solo se contemplarán fondos adicionales si las donaciones resultan insuficientes: "En caso tal, solo en caso tal, de que se requieran recursos adicionales, se contratarían programas de líneas de crédito o acceso a financiamiento especialmente diseñadas para emergencias nacionales que ofrecen términos y condiciones mucho más baratos, en términos mucho más blandos que financiamiento ordinario".

No obstante, precisó: "Hasta el momento, nuestra estimación es que no tendríamos que acceder a esos recursos de financiamiento porque con los recursos no reembolsables o donaciones de estas instituciones se podrían cubrir las necesidades que tenemos".