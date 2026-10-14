Temblor en Panamá: Mides inspecciona los Caipi y un hogar de menores en Macaracas

La jornada también incluyó visitas a los Caipi Macaracas 1 y Macaracas 2, donde el equipo técnico evaluó las condiciones de las infraestructuras tras el movimiento sísmico.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, inspeccionó varios Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y un hogar de menores en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, para evaluar los daños ocasionados por el terremoto y coordinar las reparaciones necesarias.

Durante el recorrido, la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) visitó el Caipi de Agua Buena, ubicado en el corregimiento de Las Cruces, donde reciben atención 11 niños y niñas. Acompañada por personal del departamento de Arquitectura, inspeccionó los salones y otras áreas del inmueble para identificar las afectaciones y determinar los trabajos requeridos.

La jornada también incluyó visitas a los Caipi Macaracas 1 y Macaracas 2, donde el equipo técnico evaluó las condiciones de las infraestructuras tras el movimiento sísmico.

El objetivo de estas inspecciones es establecer las reparaciones necesarias para habilitar progresivamente los centros, que brindan servicios de cuidado y estimulación temprana a niños y niñas de hasta cuatro años.

Como parte de la gira, Carles también visitó el Hogar del Niño y Centro de Adolescentes San Juan Bautista, que alberga a 13 niñas durante el período escolar y ofrece servicio de comedor a 93 niños.

En compañía del personal de Arquitectura, la ministra recorrió las instalaciones para conocer las necesidades de infraestructura de la institución. Además, conversó con representantes del hogar para orientarlos sobre el trámite de una solicitud de subsidio que permita gestionar apoyo para atender los requerimientos del centro.

La hermana Edilma Valdés, representante de la institución, agradeció la visita de la ministra y las gestiones para agilizar la asistencia que necesita el hogar.