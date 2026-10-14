Temblor en Panamá: Senan realiza cinco evacuaciones aeromédicas desde comunidades de difícil acceso hacia Rambala

De forma paralela, el Senan mantiene los operativos de apoyo a las comunidades de difícil acceso que sufrieron afectaciones por el sismo, mientras continúa el traslado de personas que requieren atención médica.

Bocas del Toro/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) realizó este miércoles cinco evacuaciones aeromédicas hacia la Estación Aeronaval de Rambala, como parte de la atención a pacientes provenientes de comunidades de difícil acceso.

Marcial Olivardía, del Senan, explicó que los traslados se efectuaron con el helicóptero ambulancia de la institución, que también participa en la respuesta a la emergencia por el terremoto del 9 de octubre.

“En el día de hoy hemos realizado cinco evacuaciones aeromédicas, las cuales han aterrizado aquí en la Estación Aeronaval de Rambala utilizando nuestro helicóptero ambulancia”, expresó.

El funcionario señaló que la aeronave continúa disponible para atender las situaciones relacionadas con el siniestro.

De forma paralela, el Senan mantiene los operativos de apoyo a las comunidades de difícil acceso que sufrieron afectaciones por el sismo, mientras continúa el traslado de personas que requieren atención médica.

Con información de Luis Alberto Palacios.