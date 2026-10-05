Minsa: Adelantan vacunación contra VSR en embarazadas

El Minsa busca reforzar y resguardar la protección a los recién nacidos mediante la vacunación contra la tosferina durante el embarazo.

Ciudad de panamá, Panamá/Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) busca reforzar la vida de los recién nacidos implementando el adelanto de las 28 semanas de gestación para la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y tosferina.

El objetivo es fortalecer la protección de los bebés antes de su nacimiento, aportando vacunas gratuitas en las instalaciones del Minsa y la Caja del Seguro Social (CSS).

Esta medida responde al comportamiento actual de ambas enfermedades y al riesgo que representan para los niños pequeños.

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Además, cuentan con más de 100 mil vacunas contra el VSR y con suficientes dosis de TDAP para la comunidad, cumpliendo con los criterios establecidos.

De acuerdo con la entidad, esta decisión la tomó la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización. Este paso permite aprovechar la vacunación durante el embarazo para administrar también la vacuna TDAP, que protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina.

Queremos que todas aquellas personas que van a estar alrededor de los recién nacidos estén protegidas contra la tosferina" — Itzel Slocum Hewitt - Coordinadora General del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

Según la institución, parte de las acciones para fortalecer las coberturas de inmunización es que, del 19 al 25 de octubre, se realizará la Semana de Vacunación y Actualización en Vacunas.

A medida que transcurra esta jornada, la autoridad afirmó que se promoverá la vacunación con el esquema hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.