César Caicedo ahora está recluido en el Hospital Santo Tomás; había sido trasladado a Coiba

La defensa sostiene que regresar a Coiba representa un riesgo para la vida e integridad física de su representado, debido a que la isla se encuentra alejada de los hospitales de tercer nivel que podrían responder de manera inmediata ante una emergencia.

César Caicedo permanece recluido en el Hospital Santo Tomás, luego de que fuera trasladado a la isla de Coiba, donde se mantienen privados de libertad de alto perfil, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara la medida de detención hospitalaria que mantenía al procesado en un centro médico de la ciudad de Panamá.

El abogado Javier Franco anunció que presentará un hábeas corpus correctivo contra el traslado para intentar impedir que Caicedo permanezca en Coiba y lograr que continúe en Panamá mientras su condición médica requiera atención especializada.

La defensa sostiene que regresar a Coiba representa un riesgo para la vida e integridad física de su representado, debido a que la isla se encuentra alejada de los hospitales de tercer nivel que podrían responder de manera inmediata ante una emergencia.

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Comentó que durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido llegó a registrar una frecuencia cardíaca de 36 latidos por minuto, además de requerir una dieta especial y vigilancia médica permanente.

“En Coiba no existen las condiciones mínimas”, afirmó el abogado, quien insiste en que su representado debe permanecer en Panamá y tener acceso inmediato a servicios médicos especializados.

Caicedo fue trasladado de urgencia desde Coiba al Hospital Santo Tomás, donde permanece bajo atención médica. La defensa cuestiona ahora que, después de esa evacuación, se ordene nuevamente su traslado hacia la isla.

El traslado a Coiba coloca nuevamente a César Caicedo en el centro de una disputa judicial entre la necesidad de garantizar la medida cautelar impuesta y la obligación del Estado de asegurar condiciones adecuadas de salud para una persona privada de libertad.