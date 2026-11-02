Hospital Manuel Amador Guerrero incorpora inteligencia artificial para detectar pólipos y prevenir el cáncer de colon

La nueva tecnología del Hospital Manuel Amador Guerrero ayuda a identificar lesiones durante las colonoscopías y fortalece la detección temprana del cáncer colorrectal en Panamá.

Colón/El Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, incorporó un sistema tecnológico que asiste a los médicos durante las colonoscopías, para identificar posibles pólipos que podrían pasar inadvertidos durante el examen y cuya detección temprana puede ayudar a prevenir el cáncer de colon.

Su funcionamiento es mediante un módulo de inteligencia artificial que analiza las imágenes de la colonoscopía en tiempo real. Cuando identifica una posible lesión, emite una alerta sonora y coloca un recuadro verde en la pantalla para llamar la atención del especialista sobre el área que necesita ser examinada.

El doctor Alberto Morán, coloproctólogo del hospital, explicó que esta señal permite al médico revisar con mayor detenimiento la zona identificada y determinar si efectivamente existe un pólipo. La herramienta resulta especialmente útil en áreas de difícil visualización, como los pliegues y las curvaturas del colon, donde algunas lesiones pueden pasar desapercibidas.

Además de facilitar la identificación de posibles pólipos, el sistema permite caracterizar estas lesiones y ofrecer información que ayuda al especialista a decidir si es necesario realizar una biopsia. De esta manera, también contribuye a optimizar los procedimientos médicos y evitar la toma de muestras cuando no está indicada.

“Esto también permite optimizar el trabajo institucional, al evitar procedimientos innecesarios cuando la evaluación determina que no se requiere analizar una muestra”, indicó Morán.

Panamá se convierte en el cuarto país en contar con este equipo y, dentro del sistema público de salud nacional, el Hospital Manuel Amador Guerrero es el único que dispone actualmente de esta herramienta.

Su implementación cobra especial importancia frente a una enfermedad que puede desarrollarse sin presentar señales de alerta. El especialista señaló que los pólipos se encuentran entre el 20 % y el 30 % de los pacientes que no presentan síntomas, lo que evidencia la importancia de realizar estudios que permitan detectarlos antes de que puedan evolucionar hacia lesiones cancerosas.

Aunque la inteligencia artificial representa un apoyo para identificar posibles anomalías, la evaluación y las decisiones médicas continúan bajo la responsabilidad del especialista. Su incorporación busca fortalecer la precisión de las colonoscopías y ampliar las oportunidades de prevención del cáncer colorrectal.

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