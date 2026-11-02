Gabinete autoriza contratación por $3.8 millones para defender a Panamá en arbitraje contra Panama Ports Company

El MEF contratará a una firma internacional para representar al Estado en el proceso iniciado por CK Hutchison, que mantiene una reclamación separada del arbitraje contractual de Panama Ports Company.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a contratar, mediante un procedimiento excepcional, a la firma Hogan Lovells Cadwalader US LLP por $3,887,350, para representar a Panamá en el arbitraje internacional de inversión interpuesto por CK Hutchison Holdings Limited, matriz de Panama Ports Company (PPC).

La autorización está contenida en el proyecto de resolución 146-26 y contempla que la firma actúe como apoderada legal externa del Estado panameño.

De acuerdo con la información divulgada, el proceso se rige por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en su versión de 2021.

El Gobierno recibió la notificación de la solicitud de arbitraje remitida por CK Hutchison el 19 de agosto de 2026. La demandante está representada por las firmas Paul Hastings LLP, de Washington, D. C., y Morgan & Morgan Legal, de la ciudad de Panamá.

Como recordarán, CK Hutchison, matriz de Panama Ports Company (PPC), inició en agosto de 2026 un arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama una indemnización superior a los $1,500 millones por presuntas violaciones a un tratado de protección de inversiones.

La reclamación está vinculada con las actuaciones del Estado que culminaron en la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero. Este proceso es independiente del arbitraje contractual que PPC presentó el 3 de febrero de 2026.

Aunque la controversia está vinculada con las inversiones portuarias de PPC, CK Hutchison ha señalado que esta reclamación se sustenta en un tratado de protección de inversiones y es independiente del arbitraje contractual que mantiene su subsidiaria.