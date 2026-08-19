Panamá enfrenta un segundo arbitraje portuario: CK Hutchison demanda por más de $1.500 millones

La empresa señala que, tras cumplirse más de seis meses desde la notificación formal del litigio sin que el Ejecutivo ofreciera soluciones o propuestas de compensación, CK Hutchison decidió activar el mecanismo de arbitraje internacional.

CK Hutchison Holdings Limited formalizó este 20 de agosto (China) un arbitraje internacional contra la República de Panamá, exigiendo una indemnización superior a los US$1.500 millones. La demanda acusa al Estado panameño de incumplir un tratado de protección de inversiones y violar el derecho internacional tras una serie de acciones soberanas que culminaron en la intervención de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

Esta sería una nueva acción contra el país; el primero se estableció el pasado 3 de febrero de 2026 por la subsidiaria local Panama Ports Company (PPC). Este reclamo se fundamenta en el contrato ley de concesión portuaria para exigir el cumplimiento de los términos y derechos de la empresa frente al Estado.

En el comunicado, CK Hutchison hizo una especie de cronología de los hechos que han llevado a esta decisión, indicando que el conflicto escaló a principios de 2025, cuando, según la multinacional con sede en Hong Kong, el gobierno panameño emprendió una campaña estatal en contra de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria operadora de los puertos. Señalan que dicha ofensiva incluyó investigaciones sin el debido proceso, un giro en la postura jurídica que había protegido la concesión durante tres décadas y cuestionamientos a la constitucionalidad de los acuerdos contractuales.

Continúan señalando que la tensión alcanzó un punto crítico el 23 de febrero de 2026, fecha en la que las autoridades ejecutivas tomaron el control operativo de las terminales de Balboa y Cristóbal. Durante esta intervención, el Estado se apoderó de instalaciones, equipos, tecnología, material confidencial y personal de la compañía, un hecho que motivó una notificación complementaria por parte de la corporación.

Agregan que, tras cumplirse más de seis meses desde la notificación formal del litigio sin que el Ejecutivo ofreciera soluciones o propuestas de compensación, CK Hutchison decidió activar el mecanismo de arbitraje internacional.

La empresa recalcó que este proceso por violación de tratados de inversión marcha de forma independiente al arbitraje contractual que su filial PPC gestiona de manera paralela. Desde Hong Kong, la compañía lamentó la "falta de garantías jurídicas y la difusión de información inexacta por parte de la administración panameña", advirtiendo que mantendrán firmemente la defensa de sus derechos e intereses económicos.