Gobierno anuncia uso de plataforma Punch para canalizar ayudas por el terremoto y pagar subsidios sociales

El Gobierno plantea que Punch se convierta progresivamente en una herramienta para centralizar los pagos de distintos programas estatales, con el argumento de mejorar la transparencia, la trazabilidad y el acceso de los beneficiarios a los recursos.

La billetera digital Punch, utilizada para distribuir beneficios del Pase-U, también servirá para gestionar los recursos destinados a la compra de materiales y reparaciones por los daños del terremoto, así como extenderla para el pago de programas de asistencia social.

Así lo anunció el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Frarrugia, en conferencia de prensa el mediodía de este 2 de noviembre. De acuerdo con lo dicho, el uso de la billetera digital Punch para canalizar recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto y gestionar pagos de programas sociales.

La herramienta también se utilizará para facilitar la compra de materiales y las reparaciones que deban realizarse en las zonas afectadas por el sismo.

“Esta debe ser la herramienta universal que utilizará el Estado en adelante para gran parte del pago que tiene que hacer de los subsidios”, expresó.

Según lo informado, en las próximas semanas Punch se convertirá en un mecanismo de pago para atender parte de las necesidades derivadas de la emergencia por el terremoto, particularmente las compras de materiales y otros insumos necesarios para las reparaciones.

La intención del Ejecutivo es extender progresivamente esta herramienta a los distintos pagos que realiza el Estado, incluidos los subsidios administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El sistema ya se utiliza para la entrega de beneficios vinculados al Pase-U y otros programas. Durante la presentación, se indicó que el presidente José Raúl Mulino también pidió al ministro de Educación gestionar con el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) la agilización de los pagos pendientes de las becas por excelencia.

Más de 450 mil tarjetas distribuidas

El gerente de la Caja de Ahorros informó que el despliegue de Punch comenzó en junio y que ya se han distribuido más de 450 mil tarjetas a nivel nacional.

De acuerdo con los datos ofrecidos, se han acreditado más de $125 millones en estas tarjetas prepagadas y los beneficiarios han realizado compras por más de $92 millones al cierre del viernes.

La plataforma permite consultar el saldo y realizar pagos mediante una tarjeta Mastercard o una billetera digital. Según sus promotores, también ofrece la posibilidad de consultar y utilizar los fondos sin necesidad de contar con datos móviles, mediante una alianza con Más Móvil.

Uno de los objetivos del sistema es reducir los desplazamientos y las filas que debían realizar los beneficiarios para cobrar sus ayudas, además de facilitar la bancarización y dar seguimiento al uso de los recursos públicos.

Nueva jornada de entrega en las comarcas

La Caja de Ahorros anunció que el próximo 7 de noviembre realizará, junto con el Ifarhu, una nueva jornada de distribución de tarjetas para atender a beneficiarios de las comarcas que aún no han recibido este instrumento.

El gerente explicó que el proceso de entrega se encuentra en su fase final y que las personas que no pudieron retirar sus tarjetas en las fechas programadas también pueden acudir a las sucursales de la Caja de Ahorros a nivel nacional.

El Gobierno plantea que Punch se convierta progresivamente en una herramienta para centralizar los pagos de distintos programas estatales, con el argumento de mejorar la transparencia, la trazabilidad y el acceso de los beneficiarios a los recursos.