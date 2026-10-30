Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos realiza su primera cirugía videotoracoscopia

La técnica de mínima invasión permite realizar cirugías torácicas mediante una incisión de apenas tres centímetros, reduciendo el dolor posoperatorio y el tiempo de recuperación de los pacientes.

Ciudad de Panamá/El equipo de cirugía torácica del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos realizó por primera vez una videotoracoscopia uniportal, una técnica de mínima invasión utilizada para tratar a una paciente con hemotórax coagulado e infectado, una condición caracterizada por la acumulación de sangre en la cavidad torácica.

A diferencia de la cirugía tradicional, que requiere una incisión abierta de entre 17 y 20 centímetros, este procedimiento se realiza mediante una sola incisión de aproximadamente tres centímetros. A través de ella, los especialistas introducen una cámara de alta precisión e instrumentos quirúrgicos, sin necesidad de separar las costillas.

El Dr. Miguel Aguirre, cirujano torácico y jefe del Salón de Operaciones del hospital, ubicado en Tocumen, explicó que esta técnica permite reducir el trauma quirúrgico, el dolor después de la intervención y el tiempo de recuperación, de acuerdo con las condiciones clínicas de cada paciente.

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El desarrollo de la cirugía torácica uniportal a nivel internacional ha sido impulsado por el cirujano español Dr. Diego González Rivas. En Panamá, los especialistas han fortalecido sus conocimientos y destrezas mediante programas de docencia e intercambio en centros de referencia como la Ciudad de la Salud.

Con esta primera intervención, el Hospital amplía su capacidad para atender enfermedades complejas del tórax y busca contribuir a reducir la demanda de este servicio, facilitando que más pacientes reciban atención especializada de manera oportuna.

La incorporación de esta técnica también abre el camino para implementar, a mediano y largo plazo, procedimientos de mayor complejidad, incluida la cirugía asistida por sistemas robóticos. Este avance refuerza el compromiso del centro hospitalario con la innovación médica y la calidad de atención a los pacientes.