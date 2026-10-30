Sinaproc: Anuncio de prevención por lluvias y tormentas hasta el 3 de noviembre

Del 1 al 3 de noviembre se prevé lluvias y tormentas como: Veraguas, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y al Este. El Sinaproc anuncia recomendaciones a seguir.

Panamá/Se extiende el aviso de prevención por lluvias y tormentas alrededor del país; así lo anuncia el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Esta medida se mantendrá hasta el 3 de noviembre.

Asimismo, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) añade que se estima que el mar Caribe estaría bajo la influencia de un sistema de baja presión; esto refuerza el flujo de vientos en niveles altos de la atmósfera y aumenta la instabilidad del clima.

Entre el 1 y el 3 de noviembre en sectores del país como: Veraguas, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y al Este, se pronostican abundantes lluvias. Esto con riesgo de crecidas no previstas, inundaciones y deslizamientos.

El SINAPROC recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, así como mantenerse alejado de cauces y zonas propensas a deslizamientos. También exhorta a limpiar desagües, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y desconectar los equipos eléctricos si ingresa agua a las viviendas, siempre que sea seguro hacerlo.

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Además, pide tener preparada una mochila de emergencia, prestar especial atención a niños y adultos mayores y trasladarse a un lugar seguro ante cualquier señal de peligro. Para reportar emergencias, están disponibles el 911 y el COEN, al 520-4426.