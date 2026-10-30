Perros y gatos evacuados de Isla Cañas esperan en refugio temporal el reencuentro con sus dueños ¿Cómo ayudarlos?

El Hogar Montilla de Santiago ofreció sus instalaciones para albergar temporalmente a los animales. Actualmente, mantienen bajo resguardo a 14 perros y cuatro gatos, que fueron entregados por sus propietarios mientras logran recuperarse y regresar a sus comunidades.

Ciudad de Panamá/Mientras las familias afectadas por el terremoto intentan recuperarse y encontrar condiciones para regresar a sus hogares, organizaciones de protección animal han brindado apoyo para las mascotas que quedaron en comunidades afectadas.

Redna Jaén, directora y fundadora del Club Amigos de los 4 Patas, explicó que, junto a Mimas Panamá y el Hogar Montilla de Santiago, han coordinado esfuerzos para llevar alimento, rescatar animales y ofrecerles un espacio seguro mientras sus propietarios pueden regresar a casa.

La iniciativa comenzó el sábado posterior al terremoto, cuando Jaén y Lizmaineth Hernández, representante de Mimas Panamá, decidieron trasladarse al interior del país para conocer la situación de los animales y de las familias afectadas.

La primera visita fue a la comunidad de El Ñopo, donde llevaron alimento para los perros.

Sin embargo, durante ese recorrido también identificaron que los residentes necesitaban apoyo, por lo que extendieron sus esfuerzos a otras comunidades. Hasta el momento, han realizado seis giras a diferentes sectores afectados.

Uno de los puntos de atención fue Isla Cañas, donde lograron rescatar varias mascotas con autorización de sus familias, que aceptaron que fueran trasladadas temporalmente para mantenerlas protegidas mientras enfrentan las consecuencias de la emergencia. Esta labor fue coordinada con residentes de la isla, quienes solicitaron el apoyo a las organizaciones.

18 mascotas reciben refugio temporal en Santiago

Una de las dificultades que enfrentan las familias damnificadas es que algunos refugios temporales no cuentan con espacios adecuados para recibir animales, lo que complica que puedan permanecer junto a sus mascotas durante la emergencia.

Ante esta situación, el Hogar Montilla de Santiago ofreció sus instalaciones para albergar temporalmente a los animales.

Actualmente, mantienen bajo resguardo a 14 perros y cuatro gatos, que fueron entregados por sus propietarios mientras logran recuperarse y regresar a sus comunidades.

Jaén aclaró que el propósito de esta iniciativa no es separar a las mascotas de sus familias ni promover su adopción, sino brindarles protección durante este periodo.

La comunicación con los propietarios también se mantiene durante el tiempo que sus animales permanecen en el refugio. Jaén contó que recientemente recibieron la llamada de un hombre que había entregado temporalmente a su gato y quería conocer cómo evolucionaba, debido a que tenía una herida en el lomo.

La rescatista explicó que le brindaron información sobre el estado del felino y reiteró que lo más importante es garantizar que los animales estén seguros y reciban la atención que necesitan mientras sus familias pueden regresar a casa.

Nunca, en ningún momento, nosotros queremos quitarle las mascotas a estas familias", enfatizó.

Los animales cuentan con un espacio donde pueden correr y movilizarse, sin permanecer encerrados en jaulas. También se estableció un protocolo para que reciban atención veterinaria y se atiendan los problemas de salud que presentaban.

¿Cómo se puede ayudar?

Actualmente, una de las necesidades del refugio es conseguir casitas para perros y gatos, de manera que los animales puedan estar más cómodos durante su permanencia en las instalaciones.

Jaén resaltó que la labor se financie exclusivamente con recursos propios y apoyo de la comunidad amante de los animales, que realizan donaciones para poder ofrecer ayuda a quienes la aceptan.

Aclaró que no están solicitando aportes económicos a las familias por el cuidado de sus mascotas.

Las personas interesadas en colaborar con la alimentación y cuidados de animales afectados por el terremoto pueden contactar al Club Amigos de los 4 Patas y a Mimas Panamá.

Mientras que las donaciones para los animales evacuados de Isla Cañas serán a través de la página de Instagram @hogarmontillapty, que mantiene el refugio en Santiago.

El objetivo de las tres organizaciones es que estas mascotas permanezcan protegidas mientras sus familias superan la emergencia y puedan volver a reunirse con ellas.

Nunca, en ningún momento, nosotros queremos quitarle las macotas a estas familias. Lo menos que queremos es separarlos de sus familias con los que han vivido", subrayó.

Buscan mascotas desaparecidas

Durante las primeras semanas posteriores al terremoto, las organizaciones recibieron numerosos reportes de perros y gatos desaparecidos en las comunidades afectadas. Jaén contó que utilizó sus redes sociales para compartir fotografías y solicitudes de ayuda de familias que buscaban a sus animales. En algunos casos, las mascotas lograron regresar a sus hogares.

Otro de los problemas identificados es la cantidad de gatos y perros que permanecen sin esterilizar en algunas comunidades, por lo que consideran necesario organizar posteriormente una jornada de esterilización para contribuir al control de la población de animales y evitar la sobrepoblación.

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