Mochila de emergencia para mascotas: ¿Qué artículos deben incluir los dueños de perros y gatos?

Los animales son parte de la familia y, ante eventos como terremotos, inundaciones u otras emergencias, es importante que los propietarios tengan un plan para mantenerlos a salvo y evitar que queden desprotegidos.

Ciudad de Panamá/La preparación ante un desastre también debe incluir a los animales de compañía. Contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales para perros y gatos puede facilitar su evacuación y ayudar a proteger su bienestar durante situaciones de riesgo.

Los animales son parte de la familia y, ante eventos como terremotos, inundaciones u otras emergencias, es importante que los propietarios tengan un plan para mantenerlos a salvo y evitar que queden desprotegidos.

“Nuestras mascotas son muy importantes, sobre todo, porque no solamente tenemos perros, también gatos, por lo que tenemos que tener alimentos para tres días con sus platitos, el agua, que es muy importante, y un kit de primera necesidad para los animales”, explicó Lissette Trejos, médico veterinario - Cruz Roja Panamá.

Entre los artículos que se recomienda incluir en la mochila están los alimentos habituales de la mascota, agua potable, recipientes para comer y beber, una correa, un arnés y una transportadora, especialmente en el caso de los gatos. También es importante llevar bolsas para recoger sus desechos y otros implementos de higiene.

La mochila debe contener, además, los documentos veterinarios, como el registro de vacunación, información sobre enfermedades o condiciones preexistentes y los medicamentos que el animal necesite habitualmente. Tener estos documentos a mano puede facilitar la atención veterinaria en caso de ser necesaria.

La preparación también debe contemplar el bienestar emocional de las mascotas, que pueden experimentar miedo y estrés durante un desastre. Por ello, incluir una manta, un juguete familiar u otro objeto que les resulte conocido puede ayudar a tranquilizarlas.

Asimismo, las familias deben establecer con anticipación un plan de emergencia que contemple la evacuación de sus animales, identifique quién será responsable de trasladarlos y determine cómo transportarlos de forma segura.

En una emergencia, cada minuto cuenta. Preparar con anticipación una mochila para perros y gatos y establecer una ruta de evacuación que los incluya puede marcar la diferencia para proteger sus vidas.

Con información de Jocelyn Mosquera