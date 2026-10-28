Residentes de Isla Cañas expresa deseo de retornar y asegura que el 90% no se inundó

Entre los daños visibles en la plaza principal y las edificaciones que permanecen en pie, los pobladores expresan su intención de recuperar sus hogares y actividades.

Isla Cañas, Los Santos/En la plaza principal de Isla Cañas, los daños del parque techado contrastan con la escuela, la iglesia y otras edificaciones que permanecen en pie. Allí, residentes de esta comunidad en la provincia de Los Santos expresan su deseo de regresar a sus hogares, pese al temor que dejó la entrada del mar.

“Nosotros queremos retornar a la isla. Hay muchos lugares donde podemos trabajar. Claro que hay muchas casas que se afectaron, pero el 90% de Isla Caña no se inundó”, manifestó Eduardo Javier Batista.

Durante un recorrido por la plaza principal, Batista explicó que la entrada del agua ha sido una de las principales preocupaciones de la comunidad, aunque señaló que este fenómeno también ocurre durante los aguajes.

“A nosotros nos ha afectado un poco la marea que subió un poco su nivel, pero eso no es la primera vez que nos está pasando a nosotros. Nosotros, cuando hay aguaje, se mete la marea”, indicó.

Edificaciones comunitarias siguen en pie

En la plaza principal se observan daños en el parque techado, cuyo colapso Batista atribuyó al terremoto. El residente contrastó esa afectación con la condición de otros espacios utilizados por la comunidad.

“Pero, como usted ve, la escuela, la policía, la junta comunal, la iglesia católica, todo eso estamos en pie. Tiene alguna grieta por ahí, pero nosotros podemos reconstruir eso”, expresó.

Sus declaraciones reflejan la intención de recuperar las viviendas y las actividades de la isla. Sin embargo, el reporte no presenta una evaluación técnica sobre la seguridad de las estructuras ni una autorización de las autoridades para regresar.

Además del retorno, durante el recorrido se recogió el interés de los pobladores en que los visitantes vuelvan a llegar a este punto turístico de Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega.