IPHE atiende el incremento de pedidos en medio de las celebraciones patrias

El IPHE registra 175 pedidos de banderas y artículos patrios, mientras aumenta la demanda de instituciones públicas, escuelas y comercios para las celebraciones de noviembre.

Ciudad de Panamá/El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) atiende el incremento de pedidos de banderas y artículos patrios durante noviembre, cuando instituciones públicas, escuelas y comercios buscan vestir el tricolor en distintos espacios del país para las celebraciones nacionales.

Desde su taller de costura, funcionarios de la institución trabajan en la confección de banderas, estandartes, pollerines y listones que contribuyen a vestir la ciudad durante fiestas patrias. Doris Pérez, encargada del taller, explicó que la confección de estos artículos se realiza durante todo el año para atender las solicitudes de diferentes instituciones y escuelas.

Por su parte, la asesora educativa del IPHE, Berta Echevers, informó que hasta el momento la institución registra aproximadamente 175 pedidos, una cifra que representa el inicio de la temporada alta. Explicó que las solicitudes suelen dispararse durante noviembre, por la demanda de entidades estatales, centros educativos y establecimientos comerciales. El pedido anual es alrededor de las 9 mil banderas.

Este taller representa una oportunidad de inclusión laboral para personas con discapacidad, más allá de contribuir a las celebraciones patrias. Echevers destacó que allí se promueve el empleo con apoyo, incluso con padres que trabajan junto a sus hijos, mientras desarrollan habilidades, responsabilidad, convivencia y trabajo en equipo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el taller de costura del IPHE combina la producción de artículos patrios con un modelo de habilitación e inclusión. De esta manera, sus trabajadores aportan a las celebraciones nacionales mediante un esfuerzo colectivo que permite vestir de patria a Panamá.