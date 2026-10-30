Asamblea: Diputado Zúñiga denuncia 'quebradera de votos' en debate del Presupuesto 2027; pide reducir la planilla legislativa

El diputado Roberto Zúñiga cuestiona las maniobras para aprobar exenciones a la Ley de Contrataciones Públicas en el Presupuesto del Estado 2027.

Ciudad de Panamá/El diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos en la Asamblea Nacional, lanzó duros cuestionamientos por la aprobación del Presupuesto General del Estado 2027 en segundo debate y aportó cifras que ponen en evidencia el alto gasto en la planilla del Órgano Legislativo.

En entrevista en Noticias AM, el diputado Zuñiga denunció que se aprobó una modificación que exime de la Ley de Contrataciones Públicas a todas las compras menores del Estado de un millón de dólares, una medida que, según advirtió, abre la puerta a la opacidad en el uso de los recursos públicos.

"Esto es un camarón legislativo presentado por el diputado de Bocas del Toro y el diputado (Luis Eduardo) Camacho. Lamentablemente, utilizar la ley de presupuesto para invocar ese término de urgencia puede ser muy preocupante", señaló Zúñiga, quien además denunció irregularidades en la votación de la medida.

Vimos cómo se empezó esa quebradera de votos en el mismo momento en que se estaba realizando la votación, y vimos cómo de 34 pasaron a 36. Entonces, debemos tener una Asamblea donde prevalezca la conciencia y no los intereses personales".

El diputado de Vamos cuestionó la ambigüedad del término "urgencia" utilizado en la modificación aprobada. "Urgencia puede ser cualquier cosa; puede ser que haya un tema en la Caja del Seguro Social porque no hay medicamentos, y el administrador puede argumentar que hay una urgencia. Es un término muy ambiguo y eso lo deja a la discreción, y yo creo que eso es gravísimo".

Planilla legislativa

En medio de la polémica por el Presupuesto General del Estado, Zúñiga también puso sobre la mesa una cifra que ha generado cuestionamientos de la ciudadana: el presupuesto de la Asamblea Nacional prácticamente se duplicó, al pasar de 90 millones a 194 millones de dólares.

"Estamos hablando de 8,308 funcionarios. Eso es lo que nos cuesta hoy día 194 millones", afirmó el diputado, quien presentó una propuesta de su bancada para reducir la planilla legislativa a 2,132 personas, lo que representaría un ahorro de 130 millones de dólares. "Más de los dineros que ha desembolsado el gobierno para la atención de la emergencia por el terremoto".

Al comparar con otros países de la región, Zúñiga destacó que Panamá es el caso más desproporcionado. "Costa Rica tiene 57 diputados y 915 funcionarios. El Salvador cuenta con 60 diputados y tiene 1,078. Honduras, con 128 diputados, tiene 773. Argentina tiene 257 diputados y funciona con 4,551. México tiene 500 diputados y 7,501 funcionarios. Nosotros tenemos 71 diputados, pero funcionamos con 8.308. Panamá es el país número uno con mayores funcionarios en la Asamblea en la región".

El diputado Zuñiga fue enfático al señalar que la Asamblea Nacional "no puede ser el feudo político de nadie" y exigió transparencia total en los nombramientos. "Nosotros tenemos que bajar a la tierra y verdaderamente representar el sentir ciudadano. Por eso es que la Asamblea, lamentablemente, tiene esos índices de tan baja aprobación".