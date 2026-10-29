Presupuesto 2027: ¿Quiénes fueron los 36 diputados que avalaron la propuesta sobre excepciones a contrataciones públicas?

La modificación al artículo 370 recibió 36 votos a favor y 20 en contra, mientras que 15 diputados respaldaron el texto original.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 36 diputados votó a favor de la cuestionada propuesta del perredista Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas y otros diputados para ampliar las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas, incorporada al proyecto del presupuesto general del Estado para 2027.

La modificación al artículo 370 fue aprobada con 36 votos a favor y 20 en contra, mientras que 15 diputados votaron por mantener el artículo original.

El apoyo llegó de algunos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD); de Realizando Metas (RM) y de la bancada mixta, así como del exmiembro de la bancada de Vamos, Neftalí Zamora. De acuerdo con el registro de votación, al que tuvo acceso este medio, se trata de los diputados:

Abdiel Núñez, suplente de la diputada Yuzaida Marín Alain Albenis Cedeño Ariel Vallarino Arquesio Arias Félix Benicio Enacio Robinson Grajales Carlos Eduardo Saldaña César Pineda, suplente del diputado Gertrudis Rodríguez Eliecer Castrellón Barrios Flor Brenes Jaime Vargas Centella Jamis Acosta Javier Sucre Jony Guevara Juan Domingo Díaz Kathia Domínguez, diputada suplente de Isaac Mosquera Lilia Batista de Guerra Luis Eduardo Camacho Maiquely Añino, diputada suplente de Dana Castañeda Manuel Cohen Salerno Manuel Cheng Peñalba Marcos Castillero Neftalí Zamora Ibarra Nelson Jackson Palma Néstor Guardia Jaén Nixon Rodríguez Osman Gómez Raphael Buchanan Raúl Pineda Rogelio Ricardo Revello Ronald De Gracia Sara Magallón Caicedo, suplente del diputado Jairo Salazar Sergio Gálvez Evers Shirley de la Rosa Castañeda Tomás Gabriel Benavides Aguilar Uranis Moreno, diputada suplente de Carlos Afú Víctor de Jesús Castillo

Una propuesta ampliamente cuestionada

La iniciativa recibió cuestionamientos de representantes empresariales y economistas por el alcance de las excepciones, los riesgos para la transparencia y su incorporación dentro del proyecto de presupuesto.

Entre las voces críticas estuvieron el presidente del Conep, Alberto López; el exministro de Hacienda Fernando Aramburú Porras; el expresidente del Conep Rubén Castillo y el economista Luis Morán. Sus señalamientos incluyeron la necesidad de consultas, competencia entre proveedores y fiscalización de los fondos públicos.

De acuerdo con fuentes legislativas, la propuesta ya había sido consensuada y se le ha anticipado al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la intención de impulsarla.

Chapman: la propuesta surgió de los diputados

No obstante, Chapman, consultado sobre las modificaciones, indicó que la iniciativa fue producto de conversaciones entre diputados y que no se trataba de una propuesta del Ejecutivo.

“Yo voy a defender los recursos de los ciudadanos y ese es mi compromiso; yo sirvo a los panameños y pueden estar tranquilos de que haré lo propio para que se haga un manejo adecuado, apropiado, responsable y transparente”, manifestó.

¿Qué permite la modificación?

El cambio amplía las entidades que pueden acogerse a excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos, e incluye a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones.

Las contrataciones, por montos inferiores a $1 millón, procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, conforme a las condiciones del texto.

La disposición también contempla que cada entidad adopte un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

Entre las entidades ya comprendidas en esta dispensa figuran el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Durante la discusión también se presentaron iniciativas de diputados de Vamos para reforzar la transparencia en las contrataciones especiales y regular aspectos como los viáticos y la contratación de consultorías, pero ninguna prosperó. Todas fueron rechazadas.

Con la aprobación en segundo debate, el proyecto de presupuesto que asciende a $35,111.7 millones será discutido mañana en tercer debate antes de ser remitido al Ejecutivo para su sanción.