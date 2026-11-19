La propuesta presupuestaria, presentada el pasado jueves por el alcalde Mayer Mizrachi, aún debe ser aprobada por el pleno del Concejo Municipal de Panamá. Contempla $29,365,724 dentro de los gastos corrientes de las juntas comunales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Municipio de Panamá, a cargo de Mayer Mizrachi, proyecta para 2027 un presupuesto de $325,965,195, según el informe presupuestario al que este medio tuvo acceso.

Se contemplan $140,592,922 en gastos corrientes. Más de la mitad de ese monto, unos $74,371,269, corresponde a servicios personales. El resto se distribuye entre operación, con $40,549,834, transferencias corrientes, con $23,752,725, e intereses de la deuda, con $1,919,094.

Este presupuesto supera los $242,349,323 de la actual vigencia fiscal, por $83,615,872. El alcalde Mizrachi, antes de presentar el presupuesto el pasado jueves, y el cual será discutido la mañana de hoy jueves, 19 de noviembre, en la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, dijo que “hoy nos toca presentar el nuevo presupuesto 2027 y estamos haciendo varias cosas que antes no podíamos hacer, por ejemplo, invertir".

Los primeros dos años yo me he quejado de que no nos entregan los fondos del impuesto bien inmueble, los fondos de donde vienen las inversiones de la Alcaldía. No sé si te acuerdas de que vengo diciendo que hemos recibido 20 millones cuando antes se recibían 85 millones. Bueno, finalmente, este año, después de dos años y mucha vociferación del problema, el MEF aprobó los fondos en su totalidad. Entonces, este año estamos recibiendo 80 millones de dólares en inversión. Entonces, para los que preguntan dónde están los proyectos, ahora hay billete para eso”, acotó Mizrachi.

¿De dónde provendrían los recursos?

El Municipio prevé $132,316,339 en ingresos tributarios, que el documento, al que tuvo acceso este medio, identifica en su totalidad como “impuestos indirectos”. También proyecta $135,078,587 en ingresos no tributarios. Dentro de este último grupo, la partida más alta aparece bajo el renglón “transferencias corrientes del IBI”; es decir, del Impuesto de Bienes Inmuebles, con $81,911,576.

Los demás ingresos no tributarios provendrían de ingresos varios, por $31,463,910, tasas y derechos, por $20,341,067, y renta de activos, por $1,362,034.

El total presupuestado incluye, además, $58,570,259 en saldo en caja y en banco, que el informe registra como “disponible libre en banco”. El cuadro consigna otros $10 por ventas de activos en el apartado de ingresos de capital.

Juntas comunales tendrían $26.5 millones

Dentro de los gastos corrientes, el programa de Legislación Municipal contempla $29,365,724. De ese monto, $26,530,661 corresponden a las juntas comunales y $2,835,063 al Concejo Municipal.

En el caso de las juntas comunales, el informe prevé $21,208,200 en transferencias corrientes, $5,062,461 en servicios personales y $260,000 para operación.

El presupuesto aún debe ser aprobado por el pleno del Concejo Municipal de Panamá.

Haga clic aquí para ver la sesión de jueves, en la que se presentó el presupuesto del Municipio para 2027.