Las entradas se comercializarán a través de eticket.pa, a partir de las 10:00 a.m. de este 19 de noviembre.

Los fanáticos de Don Omar ya pueden ir sacando cuentas, pues el costo de los boletos para asistir a su concierto en Panamá como parte de su gira The Last King World Tour LATAM 2027, programado para el próximo 28 de noviembre en el Estadio Rod Carew, ha sido publicado por el propio cantante.

Las entradas van desde B/. 47.59 en Gradas Norte y Sur hasta B/. 258.34 en la localidad Banderero, según el listado divulgado por los organizadores. Los boletos estarán disponibles a través de eticket.pa.

"PANAMÁ, nuestros caminos se vuelven a cruzar! Nos vemos el próximo 28 de noviembre en el Estadio Nacional", excribió Don Omar en la red social Instagram.

¿Cuánto cuestan las entradas para Don Omar?

Estas son las localidades y sus precios anunciados para el concierto:

Los precios anunciados incluyen los cargos correspondientes al 5% de SPAC, CxS e ITBMS. La organización advierte que los costos pueden variar sin previo aviso, a discreción del promotor.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El espectáculo está programado para el domingo 28 de noviembre de 2027, en el Estadio Rod Carew, en ciudad de Panamá.

La presentación forma parte de The Last King World Tour, con la que Don Omar llegará a Panamá en el recorrido anunciado para Latinoamérica en 2027.

Las entradas se comercializarán a través de eticket.pa, a partir de las 10:00 a.m. de este 19 de noviembre.

El cantante indicó que las personas que aún no han hecho el registro aún lo pueden hacer en donomar.com para recibir su código y ser de los primeros en acceder a la pre-venta.