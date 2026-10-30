Fiestas Patrias | Dos rutas y decenas de bandas: así serán los desfiles del 3 y 4 de noviembre en la capital

El presidente de la Comisión de Festejos Patrios confirmó que varias provincias suspendieron sus desfiles debido a las condiciones de las estructuras y las afectaciones registradas en las rutas donde tradicionalmente se desarrollan estas actividades.

Ciudad de Panamá/Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá contarán con dos rutas y la participación de decenas de bandas de centros educativos e independientes, según informó Edwin Gordón, presidente de la Comisión de Festejos Patrios del Ministerio de Educación (Meduca).

Las actividades se desarrollarán en las rutas del Casco Antiguo y Vía España, con horarios de inicio diferenciados según la cantidad de delegaciones programadas para cada jornada.

Gordón explicó que la organización de estas celebraciones comenzó hace más de cuatro meses, mediante reuniones con estamentos de seguridad, bandas independientes, bandas escolares y directores de centros educativos.

¿Cuáles serán las rutas de los desfiles?

Para el 3 de noviembre, los desfiles comenzarán a las 9:00 a.m. en ambas rutas.

Ruta del Casco Antiguo: iniciará en calle 3.ª, Simón Bolívar, y finalizará en calle 26.

iniciará en calle 3.ª, Simón Bolívar, y finalizará en calle 26. Ruta de Vía España: comenzará en la Iglesia del Carmen y terminará aproximadamente en la Caja de Ahorros.

En cuanto a la participación, el Meduca detalló que para el 3 de noviembre se espera la presencia de:

Casco Antiguo: 32 bandas de centros educativos y 9 bandas independientes.

Vía España: 32 bandas de centros educativos y 8 bandas independientes.

Para el 4 de noviembre, la distribución cambiará.

En el Casco Antiguo participarán 26 bandas de centros educativos, sin delegaciones independientes.

Mientras que en Vía España se concentrará la mayor cantidad de agrupaciones, con 33 bandas de centros educativos y 18 bandas independientes.

Debido a esta programación, el desfile del 4 de noviembre en Vía España comenzará más temprano, a las 8:00 a.m.

El presidente de la Comisión de Festejos Patrios confirmó que varias provincias suspendieron sus desfiles debido a las condiciones de las estructuras y las afectaciones registradas en las rutas donde tradicionalmente se desarrollan estas actividades.

Las provincias que no tendrán desfiles son Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Gordón aclaró que estas suspensiones fueron decisiones colegiadas entre las direcciones regionales de Educación, juntas comunales y alcaldías, y no una disposición unilateral del Meduca.

Ante las solicitudes de bandas del interior para participar en la capital, explicó que no fue posible incorporarlas debido a la cantidad de delegaciones ya programadas y al riesgo de que las actividades terminaran demasiado tarde, tomando en cuenta que participan menores de edad.

Sin embargo, adelantó que se evalúa la posibilidad de realizar en diciembre un festejo en cada cabecera de provincia para que los estudiantes que se prepararon durante el año puedan presentarse.

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Regulaciones para las bandas independientes

Gordón señaló que las agrupaciones deberán cumplir con disposiciones relacionadas con la distancia entre bandas y la participación de menores de edad.

En este último caso, indicó que los jóvenes de 15 años pueden participar siempre que cuenten con el permiso y la autorización de sus padres de familia.

También explicó que los estamentos de seguridad tendrán una participación distinta este año: sus unidades desfilarán agrupadas en un solo bloque por institución ministerial, en lugar de hacerlo por separado.

Por otra parte, las tradicionales dianas no se realizarán este año, en atención a la decisión anunciada por el presidente de la República como muestra de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto.

Gordón hizo un llamado a los estudiantes y asistentes a disfrutar de las actividades de manera responsable, mantenerse hidratados y contribuir al desarrollo de unas celebraciones sin contratiempos.

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