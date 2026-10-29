Corte Suprema reclama mayor presupuesto para continuar con la modernización de la justicia

Los magistrados de la CSJ advirtieron que esta situación representa una dificultad para garantizar la continuidad y sostenibilidad de proyectos como la reforma procesal civil.

Ciudad de Panamá/La necesidad de contar con mayores recursos económicos para atender los compromisos de la administración de justicia y avanzar con los proyectos de modernización del sistema judicial fue uno de los planteamientos expuestos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el acto de rendición de cuentas, a un año de la implementación de la reforma procesal civil.

La magistrada presidenta de la CSJ, María Cristina Chen, manifestó que aún no han recibido respuesta a una nota relacionada con una solicitud presupuestaria. Según explicó, ante la falta de contestación se configura lo que se conoce como silencio administrativo, que en este caso interpretan como una negativa.

Chen sostuvo que la justicia necesita un presupuesto que le permita cumplir con sus responsabilidades y dar continuidad a iniciativas pendientes, entre ellas la ejecución de la reforma procesal civil, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la creación de nuevos juzgados y la futura reforma a la jurisdicción contencioso-administrativa.

🔗Puedes leer: Corte agiliza proceso de justicia civil; magistrado Arrocha alerta sobre recorte a inversión

“No hemos obtenido ninguna respuesta de esa nota, lo cual nosotros sabemos que cuando no hay respuesta ocurre lo que se llama silencio administrativo denegado. Lo que quiero decir en este momento es que la justicia necesita un presupuesto justo y digno para poder trabajar”, expresó la magistrada.

Por su parte, el magistrado Olmedo Arrocha detalló que la institución solicitó un presupuesto de $390 millones, equivalente a un incremento del 9% con respecto al año anterior. Sin embargo, indicó que les fueron asignados $350 millones, sin fondos ni partidas destinadas a inversión.

Arrocha advirtió que esta situación representa una dificultad para garantizar la continuidad y sostenibilidad de proyectos como la reforma procesal civil, que, además de agilizar los procesos judiciales, constituye una herramienta para fortalecer la competitividad y la economía del país.

Los magistrados insistieron en que contar con los recursos necesarios es fundamental para avanzar con las transformaciones del sistema judicial y responder a las necesidades de acceso y administración de justicia en Panamá.

Con información de Jorge Quirós