Nuevo sistema procesal civil reduce tiempos de respuesta judicial a pocos meses

Bajo el sistema anterior, un caso podía demorar entre siete y ocho años hasta llegar a segunda instancia y cerca de diez años si avanzaba hasta la fase de casación.

Ciudad de Panamá/Procesos judiciales que anteriormente podían tardar entre siete y diez años en obtener una resolución ahora reciben respuesta en cuestión de meses, según los primeros resultados del nuevo sistema procesal civil en Panamá, presentados por el magistrado presidente de la Sala Civil, Olmedo Arrocha.

De acuerdo con las cifras expuestas por el magistrado, bajo el sistema anterior un caso podía demorar entre siete y ocho años hasta llegar a segunda instancia y cerca de diez años si avanzaba hasta la fase de casación.

En contraste, el nuevo modelo muestra resultados en la reducción de los tiempos de respuesta. Arrocha destacó que el 97% de los procesos iniciados en octubre ya fueron despachados, mientras que el 3% restante continúa en trámite por razones justificadas.

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“Ya tienen una respuesta, ya tienen una salida, con lo cual el código y su promesa están cumpliendo. El 3% aún está en trámite y no nos alarma, porque la razón por la que está en trámite tiene justificación”, manifestó.

Entre los resultados también destacó que los procesos sumarios que han concluido registraron un tiempo máximo de 174 días, mientras que los procesos ordinarios alcanzaron un máximo de 142 días.

Otro de los avances señalados es la implementación de métodos alternos de resolución de conflictos. De 145 procesos civiles derivados a estas vías, el 72% logró acuerdos entre las partes, en un promedio de 15 días.

Con este nuevo sistema, el objetivo es agilizar la administración de justicia, reducir la carga de los tribunales y promover que los ciudadanos encuentren soluciones a sus conflictos mediante el diálogo, evitando que los procesos se prolonguen durante años.

Con información de Jorge Quirós