Panamá se viste de patria a pocos días del inicio de noviembre

Como parte de las actividades previas a las fiestas patrias, también se realizan jornadas de siembra de banderas y actos cívicos en universidades, escuelas e instituciones públicas y privadas.

Ciudad de Panamá/A pocos días de comenzar noviembre, el ambiente de las fiestas patrias empieza a sentirse en distintos puntos del país. Edificios, residencias e instituciones públicas ya lucen banderas, pollerines y otros elementos alusivos a las efemérides nacionales, como parte de los preparativos para recibir el mes de la patria.

Entre las entidades que ya se han engalanado está el Tribunal Electoral, cuyas instalaciones en Amador lucen banderas ondeando en sus exteriores. También se han sumado la Universidad de Panamá y el centro de salud de Pueblo Nuevo, donde los colores patrios ya forman parte de la decoración.

Gran parte de las banderas utilizadas por estas instituciones han sido confeccionadas en los talleres del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), cuya producción comenzó desde enero de este año para atender la demanda de esta temporada.

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En los centros educativos, los docentes también aprovechan estas fechas para reforzar entre los estudiantes el significado de las celebraciones y el valor de la identidad nacional.

“Nosotros como panameños hemos luchado para tener y mantener una soberanía por la que hasta el momento seguimos luchando”, expresó Abril Martínez, docente.

Como parte de las actividades previas a las fiestas patrias, también se realizan jornadas de siembra de banderas y actos cívicos en universidades, escuelas e instituciones públicas y privadas, con el propósito de promover el respeto por los símbolos nacionales y mantener vivas las tradiciones que conmemoran la historia del país.

Con información de Hellen Concepción