Fiestas Patrias: Estas son las rutas y los horarios para el 3 y 4 de noviembre de los desfiles en la capital

Se indicó que los cierres y desvíos comenzarán a las 6:00 a.m. los dos días; la Policía desplegará más de 2,700 agentes entre las dos rutas de la capital. El operativo también contempla ambulancias, puestos de atención médica e inspecciones a vendedores de alimentos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026 tendrán dos recorridos en la ciudad de Panamá: uno partirá del Casco Antiguo y finalizará en la avenida Balboa, mientras el otro recorrerá la vía España, desde la iglesia del Carmen hasta la intersección de la Caja de Ahorros, en el sector de la estación del Metro de vía Argentina.

Según la programación del Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, ambas rutas iniciarán a las 9:00 a.m. el 3 de noviembre. Para el 4 de noviembre, el comienzo está previsto a las 8:00 a.m.

Ruta 1: del Casco Antiguo a la avenida Balboa

El punto de partida será la calle Tercera, en la plaza Simón Bolívar, en el Casco Antiguo.

De acuerdo con el mapa, las delegaciones avanzarán por la avenida Eloy Alfaro y continuarán hacia la avenida Pablo Arosemena, en dirección al sector del Mercado de Mariscos. El recorrido seguirá por la avenida Vasco Núñez de Balboa hasta finalizar en la calle 26.

Para el 3 de noviembre están programados 32 colegios, tres estamentos de seguridad y nueve bandas independientes. El abanderado será Ricardo Gago Salineros.

Entre las delegaciones estudiantiles figuran el Instituto Nacional, el Colegio La Salle, el Instituto Técnico Don Bosco, la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, el Colegio Javier y el Instituto José Dolores Moscote.

Las bandas independientes programadas son Vieja Metrópolis, de Costa Rica; Panamá para Cristo; Concordia; Juan Demóstenes Arosemena; Elimelec; Veteranos de Panamá; Adolfo Gutiérrez; San Cristóbal y Búho de Oro.

El 4 de noviembre, esta ruta tendrá 26 colegios y cinco estamentos de seguridad, según el resumen del mapa. El abanderado será Ricardo Koyner.

Entre los planteles participantes estarán la Escuela de Artes y Oficios MLV, el Instituto Panamericano, el Colegio María Inmaculada, el Colegio San Agustín, el Instituto Fermín Naudeau, el Instituto América y el Instituto Rubiano.

Ruta 2: de la iglesia del Carmen al sector de Vía Argentina

La segunda ruta comenzará en la intersección de la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Las delegaciones recorrerán la vía España hasta la intersección de la Caja de Ahorros, en el sector de la estación del Metro de vía Argentina, donde concluirá el desfile.

El 3 de noviembre participarán 32 colegios, dos estamentos de seguridad y ocho bandas independientes. Los abanderados serán los campeones de los Juegos Codicader.

Entre los colegios programados se encuentran la Escuela de Artes y Oficios MLV, el Instituto Panamericano, el Colegio María Inmaculada, el Instituto Alberto Einstein, el Instituto Fermín Naudeau, el Instituto América y el Instituto Justo Arosemena.

Las bandas independientes serán Revolución de Heredia, de Costa Rica; Éxodo; San Miguel Arcángel; Generación de Oro; Metropolitana; Mega Banda; Centenario y El Hogar.

Para el 4 de noviembre están previstos 33 colegios y 18 bandas independientes. Los campeones de los Juegos Codicader también figuran como abanderados de esta jornada.

El Instituto Nacional encabezará las delegaciones estudiantiles, seguido por el Colegio La Salle y el Instituto Técnico Don Bosco. También participarán, entre otros, la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, el Colegio Javier, el Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote.

Entre las bandas independientes programadas para ese día figuran Panamá para Cristo, Vieja Metrópolis, Revolución de Heredia, San Miguel Arcángel, Adolfo Gutiérrez, Mega Banda, Generación de Oro, Apocalipsis, Super Banda, Búho de Oro y El Hogar.

Cierres y desvíos comenzarán a las 6:00 a.m.

Los cierres y desvíos vehiculares por los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre comenzarán a las 6:00 a.m. en las dos rutas de la ciudad de Panamá, como parte de un operativo que incluirá vigilancia policial, atención de emergencias y controles sanitarios.

El subcomisionado Erick Rodríguez, subdirector nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que las medidas buscan despejar los recorridos antes del inicio de las delegaciones.

Para la ruta 1, se cerrará el tramo marino de la Cinta Costera 3, desde la altura de Barraza, en ambos sentidos, en el trayecto hacia el Mercado de Mariscos.

Los metrobuses tendrán paso habilitado por la Cinta Costera 1, con apoyo de las unidades de tránsito.

Desvíos en vía España y acceso de delegaciones

En la ruta 2, comprendida entre la iglesia del Carmen y el edificio principal de la Caja de Ahorros, el transporte público será desviado hacia la avenida Simón Bolívar. Posteriormente, retomará la vía España por el sector de la iglesia Hosanna.

Las delegaciones de la ruta 1 deberán ingresar por la avenida El Chorrillo hasta calle 12, donde descenderán los participantes. Los vehículos saldrán por la avenida B.

Para la ruta 2, los vehículos llevarán a los estudiantes y demás participantes hasta la iglesia del Carmen y continuarán su salida por la vía España. Rodríguez indicó que en algunas vías se permitirá exclusivamente el paso de residentes para facilitar el acceso a sus viviendas.

Vigilancia y protección de los niños

La Policía Nacional anunció que asignará más de 2,700 unidades entre ambas rutas durante las dos jornadas.

Entre las recomendaciones para los asistentes están evitar llevar objetos y accesorios de alto valor a la vista, mantener a los niños hidratados y contar con suficientes adultos para supervisarlos.

También sugirió colocarles una tarjeta o identificación con un contacto de sus responsables, para facilitar su localización si se separan de sus acompañantes.

Atención médica durante los recorridos

La representante del Ministerio de Salud anunció un despliegue interinstitucional de aproximadamente 300 unidades, distribuidas en 150 por ruta, para atender urgencias y emergencias desde el inicio hasta el final de los recorridos.

El Minsa dispondrá de dos ambulancias y dos puestos de atención con médicos, enfermeras y técnicos de urgencias médicas. La Cruz Roja aportará cien unidades, dos puestos de atención y dos ambulancias; el SUME 911 tendrá dos puestos de atención, mientras la Policía Nacional facilitará otras dos ambulancias.

Por su parte, Omar Smith Gallardo, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), anunció la participación de cerca de cien integrantes de la institución, con tres puestos de primeros auxilios en la ruta 2 y uno en la ruta 1, además de recorridos preventivos.

Smith pidió que los estudiantes acudan alimentados, utilicen protección solar y recurran al personal de emergencia ante cualquier malestar.

“Recurran a las instancias de primeros auxilios que han sido designadas y establecidas básicamente para los efectos necesarios”, expresó.

El director también señaló que se mantienen avisos de vigilancia y alertas en las áreas previamente especificadas. Su posible extensión durante noviembre dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Inspecciones a puestos de comida

El operativo sanitario incluirá la verificación de los permisos de venta, los carnés blanco y verde, la vestimenta, la manipulación de alimentos y la conservación de la cadena de frío.

Los bomberos anunciaron inspecciones a las instalaciones de gas y a los puestos que utilicen carbón o queroseno. Según su representante, habrá 120 puestos de venta distribuidos entre ambas rutas, 51 de ellos en la ruta 1.

Para atender emergencias, las estaciones de Plaza Amador y calle 28 darán cobertura al sector del Casco Antiguo. En la vía España se ubicará un vehículo de extinción junto con personal del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, de Rescate y Extinción.

Con información de Jocelyn Mosquera.