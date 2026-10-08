Taller del IPHE confecciona banderas para celebrar el Mes de la Patria

Además de las banderas nacionales, el taller confecciona banderas provinciales, pollerines tricolores, listones, manteles personalizados, así como togas y estolas de graduación.

Ciudad de Panamá/A pocas semanas de noviembre, el Mes de la Patria, el taller de costura del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) trabaja a toda máquina para cumplir con los pedidos de banderas que adornarán calles, oficinas e instituciones públicas y privadas en todo el país.

La confección de la enseña nacional tiene un significado especial para los panameños. Hace más de 120 años, cuando Panamá daba sus primeros pasos como república, María Ossa de Amador confeccionó la primera bandera panameña, un símbolo que hoy continúa presente en las celebraciones patrias.

En el taller del IPHE, cada bandera pasa por varias etapas antes de estar lista. El proceso comienza con el corte de las telas de los tres colores nacionales. Luego, las piezas pasan a las costureras, quienes arman los cuatro paños, colocan las estrellas, realizan los bordados y terminan con el doblado y los acabados.

“Para mí es como un orgullo, cuando uno sale y ve toda la ciudad adornada con las banderas y uno dice: ‘Mira la bandera que yo hice', eso es un orgullo”, señaló Nidia Moreno, modista.

Fundado en 1971, este taller tiene a su cargo desde hace décadas la confección de las enseñas patrias, como parte de su Programa de Producción y Adaptación Laboral. El espacio promueve la inclusión laboral al integrar a colaboradores con y sin discapacidad en la elaboración de productos bajo estándares de calidad.

“Ha ido en incremento; alrededor de un 65% ha incrementado la confección de banderas. Aquí diario se sacan entre 30 productos, entre lo que son las banderas, los listones, los pollerines, que nos permite a nosotros semanalmente sacar alrededor de 150 productos”, indicó Karelia Sánchez, directora del IPHE.

Actualmente, el equipo está conformado por 16 hombres y mujeres, entre quienes destaca una colaboradora que acumula 54 años de experiencia en la confección de banderas, una labor que, según compartió con TVN Noticias, representa una fuente de orgullo y satisfacción.

A diferencia de años anteriores, la producción para este 2026 comenzó desde febrero. Con la llegada de noviembre cada vez más cerca, los trabajadores intensifican sus jornadas para completar los pedidos que fueron solicitados con anticipación.

“Para mí representa una oportunidad de dar un aporte, aunque sea mínimo, al país, haciendo estas banderas”, manifestó Jasir Arias, confeccionista de símbolos patrios.

Además de las banderas nacionales, el taller confecciona banderas provinciales, pollerines tricolores, listones, manteles personalizados, así como togas y estolas de graduación.

La labor se complementa con el taller de ebanistería del IPHE, donde se elaboran astas, bases y soportes de madera para las enseñas.

Más allá de la confección de los símbolos patrios, el trabajo de este equipo refleja el valor de la inclusión y la superación, demostrando que la dedicación y el compromiso permiten mantener viva la identidad nacional a través de cada pieza elaborada.

Con información de Hellen Concepción