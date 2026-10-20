Fiestas Patrias: Consejo de Gabinete aprueba realización de desfiles el 3 y 4 de noviembre

El Consejo de Gabinete acordó permitir la realización de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre a nivel nacional, siempre que las condiciones lo permitan y se pueda garantizar la seguridad de los participantes. La decisión se produce tras la incertidumbre generada en torno a la celebración de estas actividades luego del sismo.

El ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que la realización de los actos del 5 de noviembre en Colón quedará a criterio del alcalde, al igual que las demás celebraciones regionales programadas en el país.

“Todas las regiones del país, en la medida de sus posibilidades, están en la oportunidad de celebrar el día 3 y 4 de noviembre. En la ciudad capital tendremos las dos rutas que hemos utilizado. Los invitamos a todos, a los estudiantes que han practicado tanto, a los padres de familia para que rindan honores”, expresó.

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Vega destacó que la organización de estas actividades requiere tiempo y consideró que los desfiles también pueden contribuir a la salud mental de la población, al ofrecer espacios de esparcimiento tras el sismo.

Previamente, el presidente José Raúl Mulino había anunciado la suspensión de las dianas en la Presidencia de la República para el 3 de noviembre. En ese momento, indicó que la realización de los desfiles patrios sería evaluada durante una sesión del Consejo de Gabinete.

Por otra parte, en distintos sectores del país, sobre todo en las regiones más afectadas por el sismo, ya se ha anunciado la suspensión de desfiles y actividades que se realizarían en el marco de la celebración del mes de la patria en solidaridad con los damnificados.