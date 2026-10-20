Santeños en San Miguelito suspenden desfiles del 10 de noviembre y organizan caravana solidaria

Esta decisión responde a la solidaridad con las familias y comunidades afectadas, especialmente en la provincia de Los Santos, donde numerosas personas necesitan apoyo.

Ciudad de Panamá/La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito anunció la suspensión definitiva de las actividades festivas y folclóricas programadas para conmemorar el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, debido a la situación que enfrenta el país tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La organización explicó que la decisión responde a la solidaridad con las familias y comunidades afectadas, especialmente en la provincia de Los Santos, donde numerosas personas necesitan apoyo ante las consecuencias del movimiento sísmico y sus réplicas.

En lugar de los tradicionales desfiles, la asociación realizará el próximo 10 de noviembre la iniciativa “Un solo corazón, una sola tierra: Gran Caravana de la Solidaridad Santeña”, con el objetivo de recolectar y trasladar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

🔗Puedes leer: Comisiones y asociaciones santeñas suspenden festejos de noviembre y se unen en caravana solidaria hacia Los Santos

La convocatoria está dirigida a empresas, instituciones, comercios, familias y ciudadanos de todo el país, a quienes se invita a donar alimentos, agua potable, carpas, catres, artículos de higiene personal, ropa en buen estado, insumos médicos y otros productos de primera necesidad.

La caravana contará con la participación de organizaciones cívicas de distintas regiones, entre ellas la Unión de Santeños de Juan Díaz, el Comité Cívico Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera, el Comité 10 de Noviembre de Nuevo Chorrillo, el Comité 10 de Noviembre de Gatuncillo de Colón y la Asociación de Santeños de Capira.

La asociación señaló que la suspensión de los festejos también responde a la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar de residentes, visitantes y delegaciones, así como de actuar con responsabilidad ante las dificultades que atraviesan las comunidades afectadas.

La organización destacó que la identidad santeña va más allá de las manifestaciones folclóricas y que, en esta ocasión, la conmemoración del 10 de noviembre estará enfocada en brindar asistencia a quienes lo necesitan.

“Las tradiciones no pierden su grandeza cuando dejamos de desfilar; se engrandecen cuando las convertimos en solidaridad”, expresó la asociación en su comunicado.