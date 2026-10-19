Comisiones y asociaciones santeñas suspenden festejos de noviembre y se unen en caravana solidaria hacia Los Santos

La decisión responde a la necesidad de solidarizarse con las familias y comunidades afectadas, especialmente con los santeños que enfrentan momentos de incertidumbre y dificultades tras el movimiento telúrico.

Ciudad de Panamá/Las actividades festivas y folclóricas programadas para noviembre por varias comisiones y asociaciones santeñas fueron suspendidas como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. En su lugar, las agrupaciones se unirán a una caravana para llevar donaciones a la provincia de Los Santos.

El Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera informó sobre la suspensión definitiva de las actividades previstas para los días 5, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2026, al considerar la difícil situación que atraviesa el país tras el movimiento telúrico.

La decisión fue respaldada por el Comité 10 de Noviembre de Nuevo Chorrillo, la Unión Santeña de Juan Díaz, el Comité 10 de Noviembre de Gatuncillo de Colón, la Asociación de Santeños de Capira y la Asociación de Santeños de San Miguelito.

Las agrupaciones señalaron que la medida responde a su compromiso con la seguridad, la solidaridad y el bienestar de los panameños, especialmente del pueblo santeño, con el que comparten raíces históricas y culturales.

En lugar de los festejos, las organizaciones participarán en la iniciativa “Un solo corazón, una sola tierra: Gran Caravana de la Solidaridad Santeña”, que partirá el próximo 10 de noviembre hacia la provincia de Los Santos para entregar donaciones y brindar apoyo a las personas que más lo necesitan.

Las asociaciones destacaron que, ante las circunstancias, los valores de civismo y hermandad deben prevalecer sobre las celebraciones tradicionales.

“Porque nuestras tradiciones no desaparecen cuando dejamos de desfilar; se engrandecen cuando demostramos los valores que las sostienen”, expresó el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera en su comunicado.

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