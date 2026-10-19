Temblor en Panamá: más de 9,200 viviendas evaluadas; continúa clasificación de daños

El movimiento sísmico, de magnitud 7.5, ocurrió el pasado 9 de octubre y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el Sinaproc.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 9,200 viviendas y 30,200 personas han sido evaluadas tras el terremoto que sacudió Panamá, mientras las autoridades continúan las inspecciones para determinar cuáles residencias pueden volver a ser habitadas, cuáles requieren reparaciones y cuáles deberán reconstruirse.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), René García, detalló que entre las personas evaluadas se encuentran 100 mujeres embarazadas y más de 1,200 personas con alguna condición de discapacidad. Las labores se concentran principalmente en las cuatro provincias más afectadas.

“Ya tenemos más de nueve mil doscientas viviendas que han sido evaluadas por nuestro personal y con el apoyo de otras instituciones”, señaló desde el COE, ubicado en Panamá Pacífico.

El movimiento sísmico, de magnitud 7.5, ocurrió el pasado 9 de octubre y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el Sinaproc.

García explicó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja en la clasificación de las residencias según la severidad de sus daños. Este proceso permitirá orientar a las familias que esperan conocer si pueden regresar a sus hogares.

“Se está trabajando fuertemente en el tema de lo que son las evaluaciones con el Miviot para avanzar y ya tener una clasificación y darle una seguridad a las personas en cuanto al tema de cuál es la condición de su residencia”, expresó.

En el caso de las viviendas reparables, indicó que el Gobierno evalúa los mecanismos para comenzar las intervenciones. También se identifican aquellas que deberán construirse desde cero o demolerse para su posterior reconstrucción. El funcionario no ofreció una cifra consolidada por categoría de daño.

Inspecciones en escuelas y centros de salud

En el sector educativo, García indicó que más de 800 escuelas han sido evaluadas, aunque las inspecciones estructurales continúan para determinar las condiciones de los planteles y avanzar hacia el retorno a clases.

Estas labores abarcan tanto las zonas de mayor impacto como otras provincias donde también se registraron afectaciones en centros educativos, entre ellas Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.

Las revisiones también se mantienen en hospitales y centros de salud, mediante la coordinación del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Según García, personal de la Embajada de Estados Unidos y de Venezuela colabora en las evaluaciones estructurales.

El director del COE aclaró que la inspección de una instalación no significa necesariamente que haya sufrido daños: también se busca verificar que pueda utilizarse con seguridad.

Lluvias dejaron unas 20 situaciones atendidas durante el fin de semana

Sobre las lluvias del fin de semana, García reportó alrededor de 20 situaciones que requirieron evaluaciones, principalmente en Panamá Norte y sectores de Pedregal, al este de la provincia de Panamá.

Entre los incidentes mencionó daños estructurales, caída de árboles y algunos casos aislados de inundación.

“No tuvimos afectación en cuanto al tema inundaciones a gran escala”, afirmó.

El Sinaproc mantiene el aviso de prevención por lluvias, tormentas eléctricas y vientos hasta las 11:59 p. m. del miércoles 21 de octubre, en todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las condiciones responden a un sistema de baja presión en el Caribe que favorece el transporte de humedad desde el Pacífico.

García agregó que, en lo que va del año, las áreas más afectadas por las lluvias incluyen Colón, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Con información de María De Gracia.