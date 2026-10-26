Fiestas Patrias: La Villa de Los Santos realizará actos protocolares el 10 de noviembre, pero no desfiles

La medida responde a la dura situación que enfrenta la comunidad tras las afectaciones a viviendas y enseres personales.

La Villa, Los Santos/Las tradicionales celebraciones del Grito de Independencia de La Villa de los Santos sufrirán cambios este año. En lugar de los habituales desfiles festivos, las actividades conmemorativas quedarán reducidas estrictamente a actos protocolares y cívicos, según confirmó el alcalde del distrito, Raúl Montenegro.

La decisión fue tomada en conjunto con el Comité 10 de noviembre y los familiares, evaluando la realidad que atraviesa la región, luego del impacto del sismo de 7.5 grados del pasado 9 de octubre.

"Tomando en cuenta los damnificados también, no solo de La Villa de los Santos, sino del resto de los corregimientos que también han estado tan afectados", explicó el alcalde Raúl Montenegro.

El programa oficial mantendrá los momentos más tradicionales y solemnes para honrar la fecha patria. Entre ellos destaca el acostumbrado canto del Himno Santeño y la proclamación del Grito de Independencia a la medianoche entre el 9 y el 10 de noviembre, seguido por el acto cívico en el parque Rufina Alfaro.

La medida responde a la dura situación que enfrenta la comunidad tras las afectaciones a viviendas y enseres personales. Con esta suspensión oficial, las autoridades locales han indicado que las grandes festividades y desfiles masivos quedan aplazados para el próximo año.

Con información de Eduardo Vega.