Unicef y Meduca habilitan espacios temporales de aprendizaje en escuelas afectadas por el sismo

Se contempla implementar alrededor de 100 kits educativos para diferentes edades y 25 carpas, con el propósito de ofrecer condiciones para que los estudiantes puedan continuar sus actividades escolares.

Ante las afectaciones registradas en centros educativos de Veraguas, Herrera y Los Santos tras el sismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Educación (Meduca) implementan espacios temporales de aprendizaje para garantizar la continuidad educativa y brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca atender a una población estudiantil que, en estas tres provincias, representa una matrícula aproximada de 89 mil estudiantes. Entre las acciones contempladas están la habilitación de estaciones de trabajo, actividades lúdicas y sesiones de escucha dirigidas a los integrantes de las comunidades educativas.

Francisco Trejos, oficial de Educación de Unicef, explicó que también se distribuirán kits de emergencia adaptados a diferentes grupos de edad, entre ellos materiales para la primera infancia, recreación, adolescentes y el programa denominado 'Escuela en una caja', que permite desarrollar actividades educativas en situaciones de emergencia.

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Desde el corregimiento de Hicaco, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, Unicef Panamá documenta las afectaciones que enfrentan los estudiantes y coordina la entrega de insumos educativos, además de la instalación de carpas para habilitar espacios de aprendizaje.

Como parte de esta respuesta, se contempla implementar alrededor de 100 kits educativos para diferentes edades y 25 carpas, con el propósito de ofrecer condiciones para que los estudiantes puedan continuar sus actividades escolares mientras se atienden las afectaciones en los planteles.

Las acciones también buscan contribuir al bienestar emocional de los menores y brindar acompañamiento a las comunidades educativas durante el proceso de recuperación tras la emergencia.

Con información de Yenny Caballero