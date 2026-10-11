Temblor en Panamá: Unicef dona 16 carpas al Minsa para reforzar atención hospitalaria en zonas afectadas

La organización entregó 16 carpas al Ministerio de Salud para apoyar la atención de pacientes y responder a las necesidades en las zonas afectadas por el terremoto. El Hospital San Miguel Arcángel recibió dos unidades y evalúa mantenerlas de forma preventiva o trasladarlas a lugares con mayores necesidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) entregó 16 carpas al Ministerio de Salud (Minsa) para apoyar la atención de pacientes y responder a las necesidades generadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes, que provocó afectaciones en instalaciones de salud de varias provincias del país.

Parte de estas estructuras fue instalada en el estacionamiento del Hospital San Miguel Arcángel, donde el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recibió la donación. Las carpas buscan ofrecer espacios alternativos para atender a los pacientes ante posibles evacuaciones o situaciones que impidan utilizar algunas áreas hospitalarias.

La representante de Unicef en Panamá, Olga Isaza, explicó que se distribuirán 11 unidades en zonas del interior, entre ellas Los Santos, Herrera y Tonosí; otras tres serán enviadas a San Félix, en Chiriquí, y dos permanecerán en Panamá.

Te podría interesar: Temblor en Panamá: Ministra Montalvo afirma que ayuda humanitaria llega a zonas aisladas

Isaza señaló que esta entrega forma parte de una asistencia inicial para las comunidades afectadas. Añadió que la organización también coordina apoyo en áreas como agua, saneamiento e higiene, además de gestionar baños portátiles para trasladarlos a los lugares que los necesiten.

Las estructuras pueden acondicionarse para ofrecer mejores condiciones a los pacientes, incluso mediante la instalación de aire acondicionado, explicó Isaza. En el Hospital San Miguel Arcángel, el director médico, Rafael de Gracia, indicó que las carpas se mantendrán inicialmente como una medida preventiva. El centro hospitalario estableció un plazo de cuatro o cinco días para evaluar si continúa necesitándolas.

De Gracia señaló que, si las condiciones no empeoran y las estructuras dejan de ser necesarias en el hospital, podrían ser devueltas para trasladarlas a centros de salud del interior del país que requieran mayor apoyo.

El director médico informó que, tras el terremoto, el hospital tuvo que evacuar a los pacientes de todos los pisos en dos ocasiones. Ante esta situación, el personal ha evaluado alternativas para agilizar los desalojos y concentrar la evacuación en la planta baja, como parte de las medidas preventivas adoptadas después de los movimientos sísmicos.

Con información de Elizabeth González