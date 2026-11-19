De acuerdo con la información oficial, la cumbre congregará a unas 400 personas, entre ellas representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado, inversionistas y delegados de organismos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este jueves 19 de noviembre a República Dominicana para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), que se desarrolla este 20 y 21 de noviembre y reúne a representantes de gobiernos, inversionistas, empresas y organismos internacionales.

Mulino participará este viernes como panelista junto al presidente dominicano, Luis Abinader, en una sesión programada para las 9:30 a.m. (8:30 a.m. hora de Panamá), bajo el tema “Los Gobiernos y la Nueva Geografía de las Oportunidades”.

El encuentro abordará asuntos relacionados con la competitividad regional, las inversiones estratégicas, la innovación, los nuevos corredores económicos y la prosperidad compartida.

🔗Te puede interesar: Presidente Mulino se reunirá con el rey Carlos III el 3 de diciembre en el Reino Unido

Posteriormente, el mandatario panameño participará en una mesa redonda de alto nivel, en la que los jefes de Estado y de Gobierno invitados expondrán sus prioridades nacionales y visiones estratégicas para impulsar el desarrollo de sus respectivos países.

La agenda de Mulino también contempla dos reuniones bilaterales. La primera será con Sheikh Shakhboot Bin Nahyan, miembro del Gabinete y ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Noora Alkaabi, ministra de Estado de esa misma cartera. La segunda reunión se realizará con el premier de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio D. Wheatley.

De acuerdo con la información oficial, la cumbre congregará a unas 400 personas, entre ellas representantes de 120 empresas e instituciones del sector privado, inversionistas y delegados de organismos internacionales.

La delegación panameña está integrada, además, por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y el ministro del Canal, José Ramón Icaza. Ambos ministros participarán como expositores durante la jornada del sábado 21 de noviembre.